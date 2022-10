Tras mediática separación y sufrir depresión, Francesco Totti se deja ver con su nueva novia

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El divorcio del exfutbolista Francesco Totti y su esposa Ilary Blasi fue tema de conversación tanto en Italia como en el resto del mundo, puesto que la pareja tenía alrededor de 20 años junta y la conductora le habría sido infiel; el anuncio de su separación se hizo público en julio de este año por medio de un comunicado, y a partir de ese entonces surgieron muchos rumores con respecto a la situación que vivía la familia.

Dos meses después, el exjugador de la Roma rompió el silencio para aclarar los rumores que afectaban a sus hijos y confirmó que la ruptura ocurrió a consecuencia de una infidelidad por parte de la presentadora de televisión. Ahora, Il Capitano fue captado por los paparazzis junto a quien es su nueva pareja, Noemi Bocchi, quien lo acompañó en uno de los momentos más complicados de su vida, de acuerdo con el mismo campeón italiano.

Una serie de fotografías fueron compartidas en la revista italiana de espectáculos Diva e Donna, y ahí se puede observar a Totti festejando su cumpleaños 46, el pasado 27 de septiembre, en un conocido restaurante de Roma. Aunque el futbolista ya había revelado que estaba en una relación con la economista, nunca habían sido fotografiados juntos, sobre todo por los asuntos legales alrededor de su separación.

Fotografía: Internet

No obstante, la celebración fue en el restaurante L'isola del pescatore, lugar donde hace 20 años el exfutbolista le habría propuesto a matrimonio a Blasi, de acuerdo con los reportes de la prensa local; en esa ocasión compartió la tarde con Bocchi, sus tres hijos, Christian de 17, Chanel de 15 e Isabel de seis, y un grupo de amigos. En una de las imágenes que publicó la revisa se puede ver a Totti llevando un antifaz y tomado de la mano de Noemi, lo que da a entender que ella lo llevaba, sin que él lo supiera, a su propia fiesta sorpresa, misma que fue organizada por sus seres queridos.

Fotografía: Internet

Al dar la entrevista hace unas semanas, el italiano dijo sentirse muy afectado, llegando a padecer depresión y cambiando su forma de ser tras confirmar que su pareja le había sido infiel: "Había rumores en el pasado, en ella y en mí, pero en realidad eran rumores. Aquí, en cambio, estaba la evidencia. Los hechos. Y eso me llevó a la depresión. Ya no pude dormir. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo, era otra persona".

Después confirmó que fue Bocchi quien la que lo ayudó a salir de esa complicada etapa de su vida: "Solíamos pasar el rato como amigos. Luego, después del Año Nuevo, se convirtió en una historia. Ilary salió con otros hombres antes de que naciera mi historia con Noemí".

Fuente: Tribuna