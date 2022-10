"Me quedé sin amigos": Carlos Acevedo revela los sacrificios que hizo por amor al futbol

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- Carlos Acevedo cumplió su sueño de debutar en la Primera División en agosto de 2016, y lo mejor fue que pudo hacerlo con Santos Laguna, el equipo de sus amores. No obstante, para que el joven arquero pudiera llegar a la meta y ser actualmente material de Selección Mexicana, tuvo que hacer algunos sacrificios mientras crecía.

En entrevista con el Escorpión Dorado en su canal de YouTube, el portero mencionó que en primer lugar tuvo que dejar de lado su vida social, pues estaba concentrado al 100 por ciento en su carrera futbolística desde muy chico. El nacido en Torreón, Coahuila también dijo que tono de broma que en esta tierra "el pecado no existe".

Yo no tomo, yo no fumo, me la paso haciendo ejercicio. Lo hago con la intención de que mi carrera dure muchos años y espero que así sea. Es muy mensaje positivo para los jóvenes. Yo desde muy chico estoy ligado a lo que es el deporte, desde los 10 años, entonces todo ese proceso de borracheras, de 15 años, yo no lo viví porque yo estaba entrenando, estaba de viaje", mencionó.

Si bien Acevedo se perdió de actividades propias de un niño/adolescente, afirma que no se arrepiente de haberlo hecho pues todo fue en búsqueda de cumplir su sueño de ser futbolista profesional: "Me quedé sin amigos, me quedé sin nada, todo por el futbol. Obviamente que no me arrepiento, pero me hubiera encantado vivir esa adolescencia normal que tiene un junior o un mirrey", confesó.

Aprovechando el tema del que platicaban, el Escorpión dorado le dijo, también en tono de broma que "para estar en la Selección, júntate con (Uriel) Antuna y con Alexis Vega, dicen que arman buenas pedas", en referencia a que los dos futbolistas ya tienen fama de fiesteros tras haber sido captados disfrutando de la vida nocturna.

Cabe agregar que Acevedo y Santos están a la espera de conocer a quien será su rival en los Cuartos de Final al haber clasificado de forma directa a la Liguilla del Torneo de Apertura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, este día Alacranes de Durango les pegó una advertencia al vencerlos 4-0 en un partido amistoso celebrado esta mañana en el TSM; los dirigidos por Eduardo Fentanes deberán de darle vuelta a la página y continuar con su preparación este domingo a las 10:00 horas, de cara a la siguiente fase.

Fuente: Tribuna