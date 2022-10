Raúl Jiménez reta al 'Dibu' Martínez a taparle un penal: "Para que vea que no es tan fácil"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Algunos recordarán que tras hacerse oficial que México y Argentina se enfrentarían en el Mundial de Qatar 2022 al quedar elegidos para el Grupo C, se viralizó un video en el que se escucha al arquero Emiliano Martínez decir 'Easy, easy' (fácil, fácil) al ver el sorteo por la televisión y ver que uno de sus rivales sería el Tricolor.

Dicha imagen resurgió luego de que el futbolista mexicano Raúl Jiménez le mandara un mensaje al portero de la Albiceleste, a quien retó a detenerle un penal. Esto sucedió en la entrevista que el jugador del Wolverhampton tuvo para Star+, donde el conductor Sebastian Vignolo le cuestionó: "¿Si hay penal para México (en el Mundial ante Argentina), lo pateas tú?", a lo que Jiménez dijo: "Sí, claro. Es más, ni tengo que ir por la bola, ya me la van a pasar".

El periodista de 'En Primera Persona' advirtió a Jiménez que el 'Dibu' Martínez "es de hablar" para distraer a sus rivales al momento de cobrar un penal, lo que llevó a la advertencia del canterano del América: "No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace. A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero y para que vea que no es tan fácil (atajarlo)", sentenció.

Fotografía: Archivo

Cabe mencionar que en caso de que haya oportunidad de patear un penal, el duelo se daría primero en Qatar 2022, pues Wolverhampton y Aston Villa, donde juega Martínez, se enfrentarán hasta 2023, en el juego correspondiente a la Jornada 19 de la Premier League, programado para el 2 de enero en Villa Park.

De los 34 penales que Raúl ha cobrado en su carrera hasta el momento, ha logrado anotar en 30 ocasiones, para una efectividad del 88 por ciento. En la misma entrevista, el seleccionado mexicano reveló que la lesión que sufrió en la cabeza tras recibir un cabezazo de David Luiz todavía sigue dándole batalla, pues la fractura no está soldada al cien por ciento, por lo que sigue utilizando la banda de protección ortopédica en la cabeza como medida preventiva.

Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos", mencionó el jugador del Wolverhampton.

Fuente: Tribuna