Rafael Nadal confirma que no estará en el Abierto Mexicano de Tenis el próximo año

Ciudad de México.- El tenista español Rafael Nadal, actual número dos del mundo, confirmó su ausencia del Abierto Mexicano de Tenis que se realizará en Acapulco el próximo año, luego de expresar que ya no se presentaría con tanta frecuencia en Latinoamérica, por lo que el partido de exhibición que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre sería el último que Nadal juegue en México.

“Me emociona (el partido contra Rudd), ojalá que el público responda. Una plaza llena me haría muy feliz, siempre me he sentido muy querido en México y apoyado, por lo cual la ilusión de poder jugar en la Ciudad de México, en un escenario tan emblemático, único, pues nervioso y con la ilusión de que llegue el día", dijo Nadal sobre su partido de exhibición que se llevará a cabo en la Plaza de Toros de la Ciudad de México.

“Además, soy muy consciente que probablemente sea una de las últimas veces que pueda estar jugando en Latinoamérica siendo tenista profesional. El año que viene no voy a estar en Acapulco por lo cual sé que a nivel profesional volver a estar en México se me antoja difícil. Espero poder disfrutar este momento de una manera única y especial, ojalá que el publico mexicano responda y podamos vivir un día inolvidable”, expresó el español sobre el Abierto Mexicano en entrevista con TV Azteca.

Actualmente, Rafael Nadal está en el ATP Masters 1000 París-Bercy 2022, el que es su primer evento ATP después de caer ante Frances Tiafoe en el US Open. En el marco de la competencia, el tenista español sorprendió al decir que ya no lucha por ser el mejor del mundo, sino por competir, pues consideró que ese objetivo de ser el mejor ya lo ha conseguido y ahora sus objetivos son distintos.

"Para ser claros, yo entiendo que esto sea un foco de conversación para vosotros, pero yo no lucho por ser número uno, yo solo lucho por ser competitivo en cada torneo que dispute. Esto es algo que ya dije hace bastante tiempo: ya no lucho para ser el número uno. Lo hice en el pasado, he alcanzado ese objetivo un par de veces en mi carrera, en momentos que fueron muy felices y en los que estuve orgulloso de conseguirlo. Ahora mismo, sin embargo, estoy en un momento de mi carrera en el que ya no lucho por ser el número uno", expresó ante los medios.

