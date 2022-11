'Canelo' Álvarez enfrentaría a Caleb Plant o David Benavidez; ¿De qué depende?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Saúl 'Canelo' Álvarez todavía se está recuperando de una cirugía en la muñeca, el boxeador mexicano ya tiene candidatos para retarlo en su siguiente pelea. Se trata de un viejo conocido o de un nuevo retador que le podría dar pelea, en todo caso antes deberán cumplir con una condición, pues ambos retadores deberán pelear para que del ganador salga el rival del tapatío.

David Benavidez y Caleb Plant se enfrentarán en una pelea de carácter obligatorio que ha ordenado el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), según información del diario Esto. De acuerdo con el organismo el ganador se enfrentará al 'Canelo' Álvarez, campeón de los supermedianos. Esta pelea se podría realizar en el mes de septiembre del 2023, una fecha en la que es común ver pelear al mexicano. Mientras que la pelea entre Benavidez y Plant está pactada para marzo del próximo año.

No sería la primera vez que Álvarez enfrente a Plant, pues en 2021 lo venció por nocaut en el onceavo round. Esta victoria le sirvió para unificar los títulos supermedios del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Actualmente el peleador estadounidense tiene un récord de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y una perdida.

Por otra parte, David Benavidez tiene un récord de 26 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y ninguna derrota. En el pasado, 'Canelo' había evitado enfrentar al mexico-americano, incluso una vez mencionó que no enfrentaría a mexicanos, declaración que molestó a Benavidez. "¿Por qué se le ocurriría esta tontería de 'no voy a pelear con otro boxeador mexicano? Durante toda su carrera, no ha peleado más que con boxeadores mexicanos. El único peleador mexicano contra el que la gente quiere verlo en el ring soy yo, y el único otro es Zurdo (Ramírez). Estoy empezando a enfadarme", declaró entonces.

Andy Ruiz también tiene pelea obligada

Entre las otras peleas que fueron confirmadas por el CMB destaca la de Andy Ruiz, quien deberá enfrentar a Deontay Wilder. El ganador de este combate se convertirá en el próximo retador de Tyson Fury por el titulo de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. Otra de las peleas anunciadas fue la de Teófimo López contra Sandor Martin y Francisco ‘Gallo’ Estrada ante Román ‘Chocolatito’ González por el título vacante en Supermosca.

Fuente: Tribuna y Esto