Los Yaquis de Obregón apalean a los Cañeros de Los Mochis y se quedan con la serie

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, México.- Yadir Drake y Sebastián Valle conectaron de cuadrangular en un ataque de seis anotaciones en la sexta entrada, y los Yaquis de Obregón remontaron un marcador de 1-3, para imponerse por 11-5 a los Cañeros de Los Mochis.

Con este resultado, la escuadra cajemense se quedó con la serie celebrada en tierras sinaloenses, al son de 2 juegos a 1.

Sin embargo, el juego no comenzó bien para el equipo sonorense, ya que su abridor, Fernando Sánchez no salió en su noche y no logró pasar siquiera del primer episodio.

Isaac Rodríguez lo recibió con imparable y, tras uno fuera, se robó la segunda colchoneta, para enseguida anotar con sencillo de Rodolfo Amador; luego Yasmani Thomas se ponchó, pero Lázaro Alonso siguió con jonrón de dos rayitas.

Juan Uriarte y Edgar Robles ligaron sencillos, y eso fue todo para Sánchez; Néstor Anguamea ingresó en su lugar y ponchó a Juan Camacho para finalizar ese capítulo.

Yaquis se quitaron la blanqueada en la apertura de la quinta entrada, donde Josuán Hernández abre con pasaporte gratis, Juan Carlos Gamboa conecta imparable al paracorto Marco Jaime, quien tira mal a primera, avanzando el cubano a la antesala.

A continuación, Hernández anotó en bola ocupada a batazo de Carlos Sepúlveda, quien entregó al ‘Haper’ en la segunda, llegando quieto él a primera.

Fue en la sexta entrada donde Obregón le dio la vuelta al marcador, con seis anotaciones.

Phillip Ervin y Víctor Mendoza ligaron sencillos y Yadir Drake se los llevó por delante con su cuarto cuadrangular de la campaña.

Josuán recibió base que marcó la salida de Torres, y el ingreso de José Quezada; el cubano se robó segunda y anotó con error del segunda base Isaac Rodríguez a batazo del ‘Haper’ Gamboa. Este a su vez anotó con jonrón de Sebastián Valle.

Juan Uriarte acortó distancia para Cañeros con jonrón solitario en la parte baja del sexto episodio.

Pero una vez más, Yaquis respondieron y se despegaron definitivamente con par de rayitas en la séptima entrada; la ‘Chule’ Mendoza remolcó a Taiki Sekine con elevado de sacrificio y Ervin anotó la otra con imparable de Drake.

Obregón remachó su triunfo con otras dos anotaciones en la novena entrada; la primera la remolcó Alejandro González y Mendoza la otra con passed ball.

Alberto Leyva (1-1) fue el ganador en una entrada de una base por bolas. Darel Torres (0-1) cargó con la derrota, en 5.1 innings le conectaron cinco imparables y le hicieron cinco carrras.

Para este viernes, la tribu cajemense regresa a su redil para recibir la visita de los Águilas de Mexicali, en serie de fin de semana.