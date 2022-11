Miguel Herrera se arrepiente tras salir de Tigres: "Llamé al plantel viejo y me equivoqué"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana Tigres tomó la decisión de cambiar de técnico por lo que anunció la salida de Miguel Herrera, aunque aseguraron que los motivos fueron deportivos, quedó la sensación de que las declaraciones tras la eliminación también podrían haber sido factor. Ahora, el 'Piojo' dio sus primeras declaraciones y admitió haberse equivocado el expresarse así de los jugadores.

"Si dije 'viejo' y me equivoqué. Es un plantel maduro y que hay que renovar. Dije 'me puede tocar a mí o al que venga', porque el futbol es así. Nosotros traíamos paulatinamente gente cada vez más joven (...) Molesta, sí. Lo primero que dije fue 'la regué', porque no es viejo; es una palabra que no se tiene que usar. Es un equipo maduro que ha ganado todo y que, por todas las circunstancias del mundo tiene que renovarse", dijo Herrera en entrevista con ESPN.

Pese a esto, Herrera se dijo sorprendido por su salida, pues cree que sus números no eran malos y consideró que los motivos que le dieron fueron ambiguos. "Esta misma cara de sorpresa la tuve yo. En casa de Mauricio Culebro me dijeron. Me dieron una razón muy ambigua, porque los resultados no daban", declaró el técnico en la misma entrevista y dio algunos ejemplos para apoyar su punto de vista.

"Si tú comparas el año y medio del proceso con Tigres con todos los equipos, solamente hay dos que mantuvieron al mismo técnico y soy el único que tiene 60 por ciento de partidos ganados. El futbol es así, ya mañana daré una explicación de lo que creo que pasó. Es mi versión. Estoy triste y consternado", declaró Herrera quien por ahora no tiene ofertas, pero algunos lo han postulado para la Selección Mexicana.

Ayer, a través de un comunicado en sus redes sociales, Tigres dio a conocer la salida de Miguel Herrera de la dirección técnica del equipo. El club explicó que tomó la decisión, luego de un análisis sobre su trabajo. Además, agradecieron el trabajo del 'Piojo' en estos torneos. Será en los próximos días cuando la escuadra felina de a conocer a su nuevo entrenador para comenzar a preparar el torneo Clausura 2023.

