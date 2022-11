Norma Palafox termina otra etapa en la Liga MX Femenil, así se despidió de Atlas

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Terminó una etapa más para Norma Palafox dentro de la Liga MX Femenil, pues la jugadora anunció su salida del Atlas Femenil, luego de una temporada en la que regresó su mejor versión, aunque su equipo no pudo entrar a la liguilla. En su mensaje de despedida a través de sus redes sociales, la futbolista sonorense no dio pistas sobre si futuro seguirá en algún otro club para el Clausura 2023.

"Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación… desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer las quiero mucho!, gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡Gracias!", escribió Norma en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el Atlas también publicó un mensaje de despedida acompañado de una imagen de la futbolista celebrando uno de sus goles con las rojinegras. "Gracias Norma Palafox, por tu entrega con las Rojinegras. Éxito en todo lo que venga", escribieron en su publicación en Twitter. La de la delantera, que había sido una habitual en la alineación, es la primera baja oficial del equipo tapatío de cara a la siguiente temporada.

En el Apertura 2022, Norma Palafox jugó 17 partidos, 16 de ellos de titular y acumuló mil 334 minutos. Además marcó dos goles, uno ante FC Juárez en la jornada 6 y otro ante Rayadas en la fecha 11. También recibió tres tarjetas amarillas. Sus números superaron por mucho lo hecho en los dos torneos anteriores que estuvo con Pachuca donde apenas jugó 15 partidos en dos torneos, y se acercaron a los que tuvo con Chivas donde mostró su mejor versión.

La Liga MX Femenil aún no anuncia fecha para el siguiente torneo. Mientras tanto se disputará la final entre América y Tigres a partir de mañana con el partido de ida y la vuelta este lunes. Los equipos de la liga han mostrado pocos movimientos, siendo hasta ahora Atlas y Tijuana los únicos equipos que han presentado bajas. Por las Xolas destaca la salida de la estadounidense Summer Mason.

