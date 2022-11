VIDEO: Festejo de Javier Aguirre tras la victoria contra el Atlético se vuelve viral

Comparta este artículo

Mallorca, España.- El Mallorca logró imponerse al Atlético de Madrid 1-0 en la última jornada en uno de esos partidos donde los equipos pequeños logran arrancar los tres puntos a un grande, es por ello que los festejos siempre suelen ser muy llamativos, pues no muchas veces se puede presumir un suceso así. Esta vez el protagonista de la celebración fue el técnico mexicano Javier Aguirre, quien no dudó en unirse al festejo de sus jugadores.

En un video publicado por la cuenta oficial del Mallorca en Twitter se muestran los momentos en que los jugadores celebran en el vestidor, en un momento llega Javier Aguirre y pide silencio a los futbolistas para después soltar una frase que los emociona. El clip de poco menos de 10 segundos ya suma más de 260 mil reproducciones y tiene más de seis mil interacciones en redes sociales entre likes, comentarios y retweets.

Los aficionados del Mallorca destacaron en los comentarios el buen ambiente que se vive en el equipo, así como la forma de ser del entrenador mexicano a quien le dan el crédito del buen momento. Incluso resaltaron que se ve tan buena atmósfera en el vestidor que hasta futbolistas que aún no han tenido la oportunidad de debutar están igual de felices y metidos en el equipo como cualquiera de sus compañeros.

El equipo del 'Vasco' actualmente suma 19 puntos y se encuentra en el lugar 11 de la tabla general, pero logró 10 de 12 puntos ante equipos a los que parecía imposible lograr algo por su jerarquía. "Tú ves el calendario... Valencia, Villarreal, Atleti. No imaginaba sacar 10 de 12, sinceramente. Miramos partido a partido, pero sobre el papel no era el mejor escenario. Nos vamos contentos, y hay jugadores que están con alfileres, por lo que no nos vendrá mal el parón por el Mundial", declaró Aguirre a la prensa, tras su último juego.

También destacó el buen ambiente que se vive en el equipo, más allá del buen momento individual de varios jugadores. "Hay jugadores en muy buen momento de forma. La mano de Rajkovic es espectacular, Muriqi está donde tiene que estar, somos muy solidarios. Con balón hemos mejorado. Hay cosas y cada vez tenemos menos errores técnicos, con más decisión. La unión del grupo es la verdad de todo", resaltó.

