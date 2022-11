'Chicharito' llora en vivo luego de la petición de un 'streamer' al que admira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Javier 'Chicharito' Hernández es bastante famoso y hay personas que lo admiran mucho, el delantero mexicano que milita en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) también tiene ídolos, y es tanta su admiración que pueden conmoverlo hasta las lágrimas. Así lo dejó ver durante una transmisión en vivo con un afamado streamer español a quien también sorprendió su reacción.

El streamer español Ibai Llanos, quien es bastante popular en internet, invitó a 'Chicharito' para que tomará parte de su equipo en una liga en la que también pretende que estén otros personajes del futbol como Gerard Piqué, tras lo cual el delantero mexicano dio su respuesta y después se conmovió por haber sido contactado por el influencer. Al ver su reacción, Llanos se quedó sorprendido por lo que estaba pasando.

“Necesito un jugador, una estrella, para una Liga que estamos haciendo, he soñado, yo tengo que soñar porque los sueños se cumplen y a mí me encantaría el ‘Chicharito’ Hernández como delantero, pero me han dicho que juegas en la MLS. Sería a partir de enero, y esto dura hasta febrero o marzo más o menos. Y luego en verano porque empieza la segunda temporada. Lo mejor es empezar una relación tú y yo”, comenzó diciendo Ibai Llanos.

“Aquí la situación es que yo no tengo partido hasta el 25 de febrero, con el LA Galaxy. Es una situación que podemos platicar, discutir, tiene que entrar un intermediario porque soy empleado de la mejor organización de la MLS, pero podríamos negociar e intentarlo”, respondió Javier Hernández tratando de explicar al español su situación y las posibilidades que habría para su participación.

Después de un rato todo se tornó diferente y el mexicano comenzó a llorar. “Sé que es una estupidez, es un stream, que hay cosas más importantes, pero lo que significa esto para mí, es muchísimo. Sigo mucho a Ibai, lo admiro mucho, sabemos que es un auténtico”, declaró mientras la transmisión seguía. El video de su reacción le ha dado la vuelta a internet y ya se ha vuelto viral en diferentes plataformas.

Fuente: Tribuna y Twitter @IbaiLlanos