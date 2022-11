Kylian Mbappé estuvo a punto de dejar a la selección de Francia por estos motivos

Comparta este artículo

París, Francia.- Kylian Mbappé es actualmente una de las figuras más importantes de la selección de Francia, pero en algún punto pudo no haber seguido en el equipo, lo cual hubiera representado un fuerte golpe ya que también es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Pero los motivos del también atacante del PSG parecían válidos, pues acusó al racismo que sufrió sobre todo después de su participación en la Eurocopa de 2020.

En una entrevista con la revista Sports Ilustrated, Mbappé detalló que sufrió por un tema de racismo tras la participación de Francia en la Eurocopa, torneo donde él falló un penalti decisivo, lo que pudo desencadenar las malas reacciones de sus compatriotas; sin embargo, esas actitudes cobraron factura en el jugador quien pensó en la posibilidad de dejar al campeón del mundo, pero aseguró que después reflexionó y decidió permanecer.

“No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. Pensé en no jugar más con la selección. Luego me tomé un tiempo de reflexión con toda la gente que juega conmigo y me animé a seguir. Creo que no es un buen mensaje darse por vencido cuando las cosas no salen como esperas. Creo que soy un ejemplo para muchas personas y no podía lanzar ese mensaje. No me marche de la selección porque es un mensaje a la generación más joven para decir: Somos más fuertes que eso”, declaró a la revista.

Por otra parte, reveló la razón por la que prefirió quedarse en el París Saint Germain en lugar de ir al Real Madrid como se pensaba que pasaría y es que es una anécdota que, incluso, implica al presidente del país. Kylian Mbappé cuenta que Emmanuel Macron lo llamó para pedirle que siguiera en el país y al final lo convenció. "Hubo varias llamadas entre ambos. Hubo conversaciones en diciembre, enero, febrero, marzo", dijo el delantero sobre la insistencia.

"Macron me llamó para decirme: Sé que quieres irte. Lo que quiero decirte es que eres muy importante en Francia. No quiero que te vayas. Tienes la posibilidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere. Le dije que lo apreciaba, pero que era una cosa absolutamente loca. El presidente te llama y te dice que sigas”, contó Mbappé y agregó que después pensó que: “En París, la página está completamente en blanco. ¡Es una magnífica oportunidad de rellenarla! Hay que pensar de forma diferente”.

