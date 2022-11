Shock en el deporte: Tras 22 años de carrera, querido jugador se retira del futbol profesional

Comparta este artículo

Montevideo, Uruguay.- Si bien el futbol es un deporte lleno de pasión y entusiasmo, tanto por parte de los jugadores como de los fanáticos, la realidad es que todo tiene su fin y, en algún momento, los deportistas deben despedirse de la cancha, tal y como le ocurrió a este querido jugador de 39 años, quien pasó más de dos décadas jugando para el club en el que siempre soñó con participar.

Se trata de Javier Pinola, quien era uno de los jugadores estrella del River Plate, de Uruguay, si bien, a sus 39 años aún era uno de los atletas más destacados de su equipo, la realidad es que la mañana de este domingo, 13 de noviembre el futbolista anunció en exclusiva para el medio de deportivo, ESPN, que luego de 22 años de carrera deportiva había decidido participar en su último partido en las ligas profesionales.

Javier Pinola se retira del River Plate

Cabe señalar que esta noticia no tomó por sorpresa a parte de la fanaticada y es que, desde hace algún tiempo, se venía especulando que el defensor se despediría del River Plate y de todo lo que tiene que ver con el futbol profesional, cerca de sus 40 años o incluso el mismo día que cumpliera su década número cuatro. Si bien el atleta cumplió con lo que se venía previniendo con respecto a él, la realidad es que no dio ninguna razón de su retiro.

Aún así, Pinola decidió aprovechar el partido de este domingo en el que el River Plate se enfrentaría en un partido amistoso contra el Real Betis: "Ya le comuniqué a mi familia, a mis compañeros y al técnico que hoy va a ser el último partido de mi carrera. Simplemente quiero agradecer a todos los que han estado en todos estos años de mi vida a mi lado, que me han acompañado, me han hecho crecer y me han hecho mejor persona", relató el experto.

Javier Pinola no da explicaciones sobre su retiro

Como era de esperarse, nadie que haya pasado jugando por más de 22 años en el campo de futbol puede retirarse sin derramar alguna lágrima, aunque rápidamente el mismo Pinola aclaró que se trataban de un llanto de "orgullo" y "alegría" por la impecable carrera que desarrolló con el pasar del tiempo: "Fue muy linda. He disfrutada muchísimo, tal vez a mi manera, tal vez concentrándome mucho en siempre estar a la altura", mencionó, para posteriormente salir a disfrutar de su último show deportivo.

