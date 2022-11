Andrés Guardado revela qué club mexicano se acercó a él cuando pudo quedarse sin equipo

Comparta este artículo

Sevilla, España.- Para la presente temporada 2022-2023 de la Liga de España, el Betis tuvo dificultades para inscribir a Andrés Guardado, al grado que pudo haberse quedado sin equipo ya que los trámites podrían o no estar listos en el último momento. Con el mercado europeo a punto de cerrar era difícil que pudiera permanecer en el 'Viejo Continente', por lo que la única opción sería el futbol mexicano y reveló que sólo hubo un equipo que le ofreció un contrato.

Grupo Pachuca, dueño de los 'Tuzos' y del León se puso en contacto con el mediocampista mexicano para ofrecerle un proyecto con alguno de sus equipos, pues no especificó a cual de los dos y que así pudiera seguir en activo, el plan era que si al final no se quedaba en España pudiera ser contratado en México y disputar una temporada en la Liga MX, un gesto que según cuenta Guardado, no olvidará.

Créditos: Twitter @AGuardado18

“Dentro de la ansiedad, uno está buscando un plan b. Tenía claro que iba a esperar al Betis hasta último momento, pero tenía que tener algo por si no. Le dije a mi representante: ‘Habla a los equipos, a ver quien se puede interesar, a ver donde puedo encajar en sus proyectos deportivos”, declaró Guardado sobre la situación que tenía en ese entonces en una entrevista con Estadio Deportivo de España.

“En México solo hubo uno que me abrió las puertas de su club y estoy agradecido con ellos porque fue una respuesta que no me esperaba y del que menos me esperaba. Fue Jesús Martínez, me llamó y me dijo que tenía las puertas abiertas de Grupo Pachuca. Me dio mucha tranquilidad y no lo voy a olvidar”, detalló el 'Principito' sobre el equipo al que pudo haber llegado si no se lograba arreglar su situación.

Finalmente todo salió bien para Andrés y se mantuvo en el Betis donde es un jugador que si bien ya no tiene los minutos de antes, sigue siendo tomado en cuenta por el entrenador. Ahora se prepara para disputar su quinto Mundial con la Selección Mexicana y así alcanzar a otros jugadores históricos como Antonio Carbajal y Rafael Márquez.

