'Checo' Pérez pone fin a la discusión con Verstappen; esto fue lo que dijo

Ciudad de México.- Tras dos días de polémica que ha suscitado varios comentarios tanto de involucrados en el automovilismo como prensa especializada, Sergio 'Checo' Pérez decidió poner fin a la discusión sobre lo acontecido el domingo pasado en el Gran Premio de Brasil con su compañero de equipo Max Verstappen, quien tuvo una mala actitud con el piloto mexicano, quien consideró que es momento de dejar todo atrás.

"Vamos a dejar todo eso internamente dentro del equipo y vamos a seguir adelante. Obviamente estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y seguiremos adelante como equipo", dijo 'Checo' Pérez en declaraciones al portal Motorsport.

"Obviamente, he hecho mucho por él en el pasado, no hay ningún secreto. Pero como digo es bueno mantener esta discusión internamente, y seguimos adelante como equipo", declaró el piloto, quien confía en que en el Gran Premio de Abu Dhabi las cosas sean diferentes y que también se extenderá en futuras competencias, según lo acordado por ambos pilotos, tras hablar sobre esta situación.

"Sí, definitivamente (las cosas serán diferentes en el GP de Abu Dhabi). Si no, no tiene sentido para mí. Será diferente no sólo en Abu Dhabi, sino en adelante. Siempre pondremos al equipo por delante de nuestros intereses", expresó 'Checo'. Mientras tanto el mexicano llegará al fin de semana con los mismos puntos que Charles Leclerc en el segundo lugar del campeonato de pilotos, por lo que es su última oportunidad de asegurar el 1-2 de Red Bull.

Durante la carrera del Gran Premio de Brasil, el equipo de Red Bull pidió a Verstappen ceder su posición a 'Checo' con la intención de que sumara puntos para el campeonato de pilotos donde está en la pelea por el segundo puesto con Charles Leclerc; sin embargo, el neerlandés se negó a acatar la decisión, situación que causó la molestia del mexicano y ha provocado toda clase de reacciones.

