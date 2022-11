Expresidente de Fórmula 1 se pone en contra de 'Checo': "Agradezcan a Verstappen"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante el conflicto que se ha desatado entre los pilotos de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen, tanto especialistas como figuras y antiguos pilotos, así como la prensa internacional se han puesto a favor del piloto mexicano; sin embargo, su compañero neerlandés también ya tuvo una opinión a su favor y viene desde una de las personas más relevantes para la industria por varios años.

El exdirigente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, quien estuvo al frente desde la fundación hasta dejó su cargo en 2014 acusado de sobornos, minimizó la discusión entre ambos y consideró que la máxima categoría del automovilismo debería darle las gracias a Verstappen, pues resaltó sus cualidades dentro de las pistas, las cuales cree que son importantes para los fanáticos de este deporte.

Créditos: Twitter @SChecoPerez

"La Fórmula 1 debería dar las gracias a Max Verstappen. Max es un corredor, hace lo que tiene que hacer y simplemente corre. Los fans han querido ver a alguien así durante mucho tiempo", declaró al diario de Países Bajos De Telegraaf. "Países Bajos está muy orgulloso de él y todo el mundo está detrás de él. Esa es la única razón por la que estamos de vuelta en Zandvoort. No he visitado las dos últimas carreras, pero espero que todo haya mejorado un poco allí, de lo contrario no sería bueno", agregó.

Por otra parte, también destacó las posibilidades de Max en sus futuras temporadas, donde cree que podría llegar a imponer nuevas marcas si todo se mantiene bien entre el y su escudería. "Depende de su coche, pero si Red Bull tiene sus asuntos en orden, no veo por qué no puede seguir ganando. ¿Romperá alguna vez el récord de siete títulos mundiales? Quién sabe. Esperemos que sí", agregó.

Para 'Checo' Pérez ya quedó atrás

Durante la carrera del Gran Premio de Brasil, el equipo de Red Bull pidió a Verstappen ceder su posición a 'Checo' con la intención de que sumara puntos para el campeonato de pilotos donde está en la pelea por el segundo puesto con Charles Leclerc; sin embargo, el neerlandés se negó a acatar la decisión, situación que causó la molestia del mexicano. No obstante, aseguró en su cuenta de Twitter que eso ya quedó en el pasado. "Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora", aseguró.

Fuente: Tribuna y De Telegraaf