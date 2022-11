Mala cara a Cristiano por parte de un compañero ¿Qué pasó?; jugador lo aclara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo tiene un fuerte conflicto con su entrenador en el Manchester United, Erik ten Hag, que se agravó después de unas declaraciones en las que asegura no tener respeto por él. Su molestia también se extendió a los dueños del club y hasta a exfiguras del equipo como Wayne Rooney. Cuando parecía que no podía ser peor, el portugués coincidió con un compañero de equipo que pareció tomarse el conflicto también personal.

Bruno Fernandes, mediocampista de los 'Red Devils', llegó a la concentración de la selección de Portugal que se prepara para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en un video que mostró la Federación Portuguesa de Futbol, se puede ver como arriba al vestidor y con el primero con el que se encuentra es con Cristiano a quien primero duda si darle la mano, mientras el atacante la mantiene extendida.

Tras unos momentos se aprecia a Fernandes devolverle el saludo, pero con una extraña indiferencia, después pasa a saludar a sus demás compañeros con más familiaridad, lo que de inmediato puso a especular a la prensa que está pendiente del día a día del jugador; sin embargo, parece ser que no fue lo que todos pensaron, así lo dejó ver otro jugador de la selección lusitana quien se encontraba en el vestidor.

"Todo fue una broma. Tuve la suerte de estar allí cuando se tomaron estas imágenes. Entiendo lo que pueden plantear, pero era una broma entre ellos: fue uno de los últimos en llegar y Cristiano preguntó si había ido en barco. Creo que tienen una gran relación, son compañeros de equipo", declaró el mediocampista portugués Joao Mario ante los medios de comunicación que cubrieron la práctica del día.

"Oh, Joao Mario, ahí estás arruinando las portadas de los periódicos", confirmó Bruno Fernandes, uno de los involucrados, cuando escuchó que su compañero estaba dando declaraciones a la prensa. Así que parece que el problema del capitán de Portugal no escaló hacia sus compañeros y no pondrá en conflicto las ambiciones de los lusos que buscan hacer un buen papel en el próximo torneo en Qatar.

Fuente: Tribuna