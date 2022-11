Aficionados mexicanos en riesgo de no entrar a Qatar si no cumplen con este requisito

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Parece que la costumbre de hacer las cosas de último momento definitivamente es inherente a los mexicanos, y es que lo mismo está ocurriendo con los cerca de la mitad de los miles de aficionados que asistirán al Mundial de Qatar 2022 a apoyar a México, que todavía no han tramitado su Hayya Card, un documento muy importante para poder entrar a la sede mundialista lo que podría poner en riesgo su ingreso.

"De acuerdo con las autoridades, lo que nos han dicho, es que de acuerdo al número de boletos que se han vendido, hasta ahora sólo hay entre 25 mil o 30 mil Hayya Card emitidas para mexicanos. Es importante porque si no, no se puede venir a Qatar, no se puede abordar el vuelo y es importante tenerla”, explicó Alfonso Zegbe, coordinador general del Centro México Qatar 2022, en una entrevista para la cadena ESPN.

“Nosotros hemos manejado todo el tiempo, de acuerdo con datos de la FIFA, que la delegación mexicana crece enormemente con los que viven en el extranjero y vienen en el match hospitality o por otras vías. El comité organizador nos ha hecho saber que para los partidos de México hay una alta incidencia en la demanda de boletos y entre 45 y 50 mil vendrían del territorio nacional”, agregó el coordinador.

¿Qué es la Haaya Card?

La Hayya Card es un documento que servirá como permiso de ingreso a Qatar para todas las personas que asistan a la Copa del Mundo y se debe tramitar de manera obligatoria antes de realizar el viaje. Para obtenerla es necesario contar con boletos confirmados para un partido de futbol y también permitirá invitar hasta tres personas sin boletos para ingresar al país. Las personas invitadas podrán solicitar también su Hayya Card.

Para solicitar la Hayya Card es necesario ingresar a la página oficial del torneo. Otro de los beneficios de tener este documento, tipo credencial es que con ella se podrá acceder al transporte público de forma gratuita y también a algunos espectáculos musicales. La Copa del Mundo de Qatar 2022 dará inicio el próximo 20 de noviembre con el partido entre la selección anfitriona y Ecuador. Mientras que México debutará ante Polonia el próximo 22 de noviembre.

Fuentes: Tribuna, ESPN y SRE