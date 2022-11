Gerardo Martino tras derrota de México: "Me voy con la sensación de que vamos a competir"

Comparta este artículo

Girona, España.- El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo 'Tata' Martino, se mostró confiado de hacer un buen papel en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pese a la derrota ante Suecia 1-2 en el último partido amistoso antes de su debut en la competencia mundialista. Para el estratega, el combinado mexicano tiene la posibilidad de competir y se dijo ilusionado por lo que sus jugadores pueden ofrecer.

"Me voy con la sensación de que vamos a competir bien, los jugadores están preparados. Más allá de la derrota, yo entré al vestuario y vi a los jugadores hablando del partido. No tengo pensamiento para otra cosa que no sea la Copa del Mundo, estamos enfocados en ello. Yo estoy ilusionado y confiado con lo que veo de las puertas para adentro", expresó el 'Tata' en la conferencia de prensa posterior al juego.

Sin embargo, admitió que para los aficionados esas sensaciones no servirán de mucho y sabe que son los resultados lo que les dará la confianza de apoyarlos por lo que será a eso a lo que espera jugar. "Lo único que puede cambiar la opinión de la gente son los resultados y a eso vamos jugar", declaró el timonel. Sobre el partido consideró que se superó a Suecia y que se le pudo haber ganado.

"Se superó al rival y debimos de haber ganado el partido. El parado táctico de Suecia puede ser similar al de Polonia. Los cambios de hoy estaban preestablecidos, no tienen nada qué ver con lo que iba pasando en el partido. Queríamos ver a algunos con minutos; estoy conforme con lo que ha pasado en estos 15 días", valoró Martino, quien por otra parte destacó la vuelta de Raúl Jiménez a las canchas.

"Destaco también que Raúl Jiménez haya podido jugar 45 minutos", dijo sobre el delantero que no había tenido acción en poco más de dos meses y que ya se recuperó de su lesión. Ahora México se prepara para viajar a Qatar donde debutará el 22 de noviembre ante la selección de Polonia que ganó su último juego amistoso ante la selección chilena.

Fuente: Tribuna y Twitter @miseleccionmx