Cristiano Ronaldo se retiraría tras el Mundial si se llega a cumplir esta condición

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo brindó una entrevista a Piers Morgan en donde ha estado compartiendo detalles de su conflicto con su entrenador en el Manchester United, con personas relacionadas al equipo, diversas situaciones que ha vivido a su regreso y también algunos otros detalles de su carrera. Y dentro de todo esto podríamos darnos una idea de lo que le depara en su futuro, pues habrá equipos interesados y quizás no sea en Europa donde continúe su carrera.

El delantero portugués recordó que, aunque no tuvo muchas ofertas, si hubo; y existen propuestas tan exageradas como una desde Arabia Saudita por más de 300 millones de dólares. "La oferta de Arabia Saudí por 350 millones es cierta. No tuve muchas, muchas ofertas, pero tuve. Estaba feliz, motivado aquí (en Mánchester) pero no paraban de repetir que no me querían", declaró el atacante lusitano.

Por otra parte, también dejó ver cuando existiría la posibilidad de su retiro como profesional. Y aunque Cristiano quiere mantenerse activo al menos hasta los 40 años, solo una situación lo hará cambiar de opinión y eso será si Portugal gana la Copa del Mundo este año en Qatar donde se retiraría de inmediato. Ante la pregunta expresa de Morgan, el seleccionado portugués dijo. "Sí, me retiraré. Al 100 por ciento".

"Quiero jugar dos o tres años más como máximo. Quiero retirarme a los 40, pero no sé, no conozco el futuro. Es difícil decir en este momento, si seré un jugador del Manchester United después de enero, ya que estoy enfocado en el Mundial. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, no sé qué va a pasar después del Mundial", agregó también el portugués consciente de que su futuro en Inglaterra es incierto.

En otra parte de la entrevista, el jugador volvió a arremeter contra su entrenador, Erik ten Hag, a quien consideró deshonesto en sus actitudes, pues cree que no lo quiere en el club con la prensa se muestra educado sin aceptar la situación. "Erik ten Hag le sigue diciendo en la prensa que cuenta conmigo y le gusto, bla, bla, bla. Pero es solo para la prensa. El entrenador no me respetaba. Por eso la relación está así. Sigue diciéndole a la prensa que soy importante", dijo.

