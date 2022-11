Deportista se declara gay y asegura que luchará por las personas que han sufrido como él

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Aunque es un tema que no tendría por que ser noticia, desafortunadamente en el deporte, principalmente en el masculino, todavía sigue siendo un tema tabú. Por eso la decisión de Isaac Humphries, basquetbolista del Melbourne United de la liga australiana, se vuelve relevante sobre todo por el mensaje de apoyo que desde su posición como deportista profesional busca brindar a quienes han tenido que vivir ocultos como él.

En un video publicado a través de sus redes sociales, Humphries mostró el momento en que se sienta a hablar con sus compañeros para hacerles saber sobre quien es él, tras lo cual todo el equipo se mostró empático y feliz por su compañero a quien abrazaron y reconocieron con aplausos. “Esta es una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida. Pero la vida es pasar por situaciones difíciles, aprender y sacar lo mejor de ellas. Hace unos años pasé por un momento muy oscuro", comenzó diciendo.

"No podía ser quién soy e intenté suicidarme. Y la razón de que pasara por eso es que estaba sufriendo mucho por mi sexualidad. Estaba haciéndome a la idea de que soy gay. Lo odiaba, me enfadó mucho conmigo mismo, pensaba que no podía ser así en un ambiente como este en el que trabajo. Acabó decidiendo que no quería vivir ocultándolo, que si me unía a un equipo tenía que ser siendo transparente sobre quién soy. Tienes que vivir y no te puedes esconder solo por ser un deportista", agregó Isaac.

Isaac Humphries reconoció que probablemente hay muchas personas que han sufrido por no saber cómo salir adelante, un sentimiento que él comparte y a la que le gustaría representar y hacerles notar que su sexualidad no debería ser un impedimento para nada. "Creo que como deportistas profesionales, tenemos una responsabilidad. Hay mucha gente en otros ámbitos que está sufriendo mucho, que no sabe cómo salir adelante. Sé lo que es eso, y creo que puedo representar a toda esa gente.

"Tú puedes ser ‘Big Ice’ (su apodo) y ser gay. Puedes ser un gran jugador de baloncesto y ser gay. Puedes hacer lo que quieras. No tiene nada que ver con tu sexualidad, con quién eres o con lo que se supone que tienes que ser o se espera que seas. Solo quiero ser yo mismo. He descubierto que hacer esto así es lo que quiero hacer en mi vida y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda”, expresó el deportista australiano.

Fuente: Tribuna y AS