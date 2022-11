¡Habría revancha! 'Canelo' Álvarez quiere pelear de nuevo contra Dmitry Bivol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ha habido muchas especulaciones sobre el próximo rival de Saúl 'Canelo' Álvarez a partir del próximo año cuando se recupere de su cirugía en la muñeca, pero fue el mismo boxeador quien externó sus planes para su regreso y hasta mencionó al ruso Dmitry Bivol como su próximo contrincante, pues aseguró que quiere ir por la revancha ante el ruso quien lo derrotó el año pasado.

Ya había dado la fecha de su regreso, que será en el mes de mayo de 2023, año en el que busca tener dos peleas. La primera, la de su regreso será en ese mismo mes ante un rival sencillo. Mientras que la segunda ante el peleador ruso sería en septiembre. El enfrentamiento entre ambos sería una de las peleas más esperadas del año. Aunque no se precisó en que peso se enfrentarían, si 'Canelo' volvería a subir o si Bivol bajaría.

Créditos: Twitter @Canelo

“Regresar en mayo con una pelea no tan dura para ver cómo me siento. En septiembre, buscar la revancha con Bivol, que es lo único que quiero. Mi idea es regresar en mayo, voy a empezar a golpear en enero para ver cómo me siento”, declaró el pugilista mexicano quien estuvo en la capital mexicana durante el evento de presentación de una bebida de su marca y en declaraciones citadas por el diario As.

'Canelo' también se pronunció para dar su pronóstico sobre la pelea de David Benavidez contra Caleb Plant que se realizará en marzo, misma donde aseguró al mexico-americano como el candidato para ganar el choque. “Es una pelea muy competitiva, a mi parecer creo que gana Benavidez”, expresó Saúl, quien no se pronunció sobre una posible pelea entre ambos como se ha manejado.

Cabe recordar que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó la pelea entre Plant y Benavidez para que el ganador sea el retador de Saúl Álvarez por el campeonato de los supermedianos. Se especulaba que la pelea por el título podría darse en septiembre del próximo año, pero tras conocer las intenciones de Álvarez, ahora no se sabe que podría pasar con este enfrentamiento.

Fuente: Tribuna y As