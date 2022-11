¡México ya está en Qatar! "El equipo puede sacar buenos resultados", dijo Ochoa

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- La Selección Mexicana ya se encuentra en Qatar, el equipo mexicano llegó durante la madrugada qatarí al Aeropuerto Internacional Hamad de Doha donde decenas de aficionados se dieron cita para recibirlos entre gritos y cantos de apoyo, según la información de los periodistas que se encuentran cubriendo el evento. De inmediato, los seleccionados abordaron el camión que los llevó a su hotel.

A su llegada, Guillermo Ochoa, portero de México reconoció que asisten al torneo con la exigencia alta por lo que va a representar el grupo, pero se mostró confiado y se dijo convencido de que podrán obtener un buen resultado. “Sabemos que es un grupo complicado, no hay rival sencillo, son difíciles, se nos va a exigir bastante, ir partido a partido con esa humildad, mejorando en detalles, estoy convencido que el equipo puede sacar buenos resultados”, declaró el mexicano.

“Fueron eliminatorias complicadas, el equipo lo hizo bastante bien. Nos calificamos de buena manera al Mundial, tuvimos amistosos que nos sirven, también a la fortuna de no tener lesionado en estos juegos, tranquilos, emocionados y es un momento para disfrutar y crecer", agregó Ochoa en declaraciones citadas por El Universal.

Para el también portero del América este torneo es muy especial, debido a que llegará a cinco Mundiales, una marca que hasta hace unos años parecía imposible para cualquier futbolista y a la que ahora se unirá el arquero una vez que esté en el campo el 22 de noviembre ante Polonia. Sobre esto, Guillermo Ochoa, quien asistió por primera vez en Alemania 2006, se dijo privilegiado y lo tomó como algo inimaginable.

“Es algo increíble, inimaginable, si me hubieran dicho en el primero que estuve no lo hubiera creído, no es fácil para un jugador de futbol estar en un Mundial, en cinco es más complicado, soy un privilegiado”, declaró el jugador, quien será el titular durante la Copa del Mundo. México tendrá cuatro días para preparar el partido ante Polonia ya en tierras mundialistas. El próximo domingo Qatar y Ecuador inauguran el torneo.

