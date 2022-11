Red Bull pide detener los mensajes de odio a Verstappen: "Este abuso debe acabar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Max Verstappen fue blanco de críticas por lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil donde no acató las órdenes de su equipo para ayudar al mexicano Sergio 'Checo' Pérez, lo que también lo colocó como blanco de varios comentarios por parte de los aficionados a la Fórmula 1; sin embargo, los constantes reclamos ya se salieron de control por lo que Red Bull Racing solicitó detener este abuso.

"Los eventos que siguieron desde el punto de vista de las redes sociales son completamente inaceptables. El comportamiento abusivo en línea hacia Max, Checo, el equipo y sus respectivas familias es impactante y triste y, lamentablemente, es algo que nosotros, como deporte, tenemos que abordar con deprimente regularidad. No hay lugar para ello en las carreras o en la sociedad en su conjunto y tenemos que hacerlo y ser mejores. Al final del día, esto es un deporte, estamos aquí para competir.

"Las amenazas de muerte, el correo de odio hacia los miembros de la familia extensa es deplorable. Valoramos la inclusión y queremos un espacio seguro para que todos puedan trabajar y disfrutar de nuestro deporte. El abuso tiene que parar", declararon en su comunicado el equipo de Red Bull Racing, quienes también consideraron que parte de lo que motivó este problema es parte de su culpa por no haber tenido un plan para esa situación.

"Como equipo cometimos algunos errores en Brasil. No habíamos previsto la situación que se desarrolló en la última vuelta y no habíamos acordado una estrategia para tal escenario antes de la carrera. Lamentablemente, Max solo fue informado en la vuelta final de la solicitud de ceder el puesto sin que se transmitiera toda la información necesaria. Esto puso a Max, quien siempre ha sido un jugador de equipo abierto y justo, en una situación comprometida con poco tiempo para reaccionar, lo cual no era nuestra intención.

"Después de la carrera, Max habló abierta y honestamente, lo que permitió que ambos pilotos resolvieran cualquier problema o inquietud pendiente. El equipo acepta el razonamiento de Max, la conversación fue un asunto personal que permanecerá privado entre el equipo y no se harán más comentarios", externó la escudería en su misiva. 'Checo' Pérez desde hace unos días también ha tratado de terminar con la discusión comentando que es algo que queda atrás. .

