¿Dónde ver los partidos de Qatar 2022? Estas son todas las opciones posibles en México

Ciudad de México.- Ya faltan menos de 48 horas para que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022 y con ello llega esa necesidad de conocer los horarios de los partidos, los días y sobre todo las transmisiones tanto de los juegos de México, como los de las selecciones más llamativas del torneo. Afortunadamente, para los mexicanos habrá varias opciones para no perderse ninguno de los juegos programados.

TV Abierta

La televisión abierta siempre es la primera opción del aficionado mexicano y afortunadamente para ellos Televisa y Tv Azteca transmitirán 32 partidos en sus principales canales. Ambas incluyen los tres juegos de la Selección Mexicana y los juegos de mayor atracción para el público. Los canales que hasta el momento se saben que transmitirán los juegos son canal 7, canal cinco y el canal de las estrellas.

VIX

Una de las novedades para esta Copa del Mundo es que también podrá seguirse a través de streaming, una buena opción para quienes se encuentren de camino a algún destino y no puedan tener una televisión cerca. También quizás sirva para quienes quieran verlo en el trabajo o en la escuela (aunque recomendamos que no lo hagan). Lo importante es que la plataforma anunció en un principio que tendría 10 juegos en exclusiva a través de VIX+ adicionales a los 32 que transmitirían gratuitamente, pero su sección de ayuda se lee que ya no habría juegos exclusivos por lo que los fans podrán ver otros juegos más gratuitamente.

Créditos: Twitter @roadto2022es

Cinépolis

Para que puedas ver a México en pantalla grande y en la comodidad de una butaca, la cadena de cines Cinépolis será una gran opción, pues podrás disfrutar alguno de los 27 juegos (incluidos los del 'Tri') que tendrán en sus salas. Aquí no será gratis, pero los precios de los boletos no se elevarán, sino que será el mismo que cada complejo ofrece para una función de cine.

FIFA Fan Fest

Otra opción para ver todos los juegos de forma gratuita en el FIFA Fan Fest. Así es, los 64 juegos gratis desde una pantalla gigante ubicada en el Monumento a la Revolución. Para vivir esta experiencia deberás hacer un registro en la página oficial, ya que habrá cupo limitado. Esta opción abrirá desde que empiecen los juegos según los organizadores, así que desde las 04:00 horas podrán llegar los aficionados.

SKY

Finalmente esta la opción de SKY que tiene los derechos del Mundial en México y que ofrecerá los 64 partidos en su señal de paga. Además, también ofrece la posibilidad de ver los juegos desde tus dispositivos electrónicos con su aplicación Blue to go.

Fuente: Tribuna