Lewandowski se quita presión antes del juego contra México: "No somos favoritos"

Doha, Qatar.- El goleador y capitán de Polonia, Robert Lewandowski fue mesurado respecto a las posibilidades de su selección en el Grupo C de la Copa del Mundo y no consideró a su escuadra como una de las favoritas para clasificar, papel que les dio a México y a Argentina. También reconoció el buen nivel de los mexicanos, y parece haber estudiado bien al rival, pues tiene buena idea de como juegan.

"México va a complicar el juego pero el primer juego será el más importante, después el equipo se sentirá más confiado y seguro, más adaptado a esto. México tiene calidad, tiene potencial y como dije: no somos favoritos en el grupo, pero vamos a luchar cuando vemos que México es un buen equipo, saben atacar, tienen extremos y juegan por afuera, tienen eso y creo que están preparados para detener nuestro ataque", declaró el delantero.

Por otra parte, también habló del juego ante Argentina, su último compromiso de la fase de grupos, donde aceptó que es el equipo más fuerte, pero no quiso ahondar en detalles, según él, por respeto al primer rival al que se van a enfrentar: la Selección Mexicana. "El juego contra Argentina tiene todo el foco, primero es México. Argentina es el tercer juego de grupo, yo respeto y la prioridad es jugar contra México. Argentina es el favorito del grupo, nosotros tenemos que pensar en ganar todos los juegos. El mejor equipo del grupo"

Por otra parte, fue cuestionado sobre la posibilidad de que esta sea el último Mundial que juegue como futbolista profesional, aunque el también delantero del Barcelona no descartó estar presente en el 2026. "¿Es este mi último Mundial? No sé. Me estoy preparando como si fuera mi último Mundial, pero no digo que sí ni digo que no. Me doy cuenta de que todavía podría jugar en cuatro años", respondió.

La selección de futbol de Polonia debuta el 22 de noviembre ante México en Doha. Posteriormente se enfrentará a Arabia Saudita en Rayán el 26 de noviembre y cerrará su participación el 30 de noviembre en Doha ante la selección de Argentina. Para la selección polaca será la novena ocasión que tome parte del torneo en el que sus mejores resultados han sido en Alemania 1974 y España 1982 en donde obtuvieron el tercer lugar.

Fuente: Tribuna y Marca Claro