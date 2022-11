Dmitry Bivol revela quien es el boxeador mexicano con mejor pegada al que se enfrentó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este año Dmitry Bivol se empezó a ganar el apodo de 'devorador de mexicanos', pues sus sendas victorias ante dos de los boxeadores más importantes de nuestro país actualmente como Saúl 'Canelo' Álvarez y Gilberto 'Zurdo' Ramírez, así lo han comprobado. Así que, apropósito de que ya conoce la fuerza de ambos, el boxeador ruso, pero nacido en Kirguistán, reveló quién tiene más fuerza en su golpes.

"Acerca de poder, por supuesto 'Canelo' es un boxeador mucho más poderoso. La pegada de 'Canelo' es mucho más fuerte que la de Ramírez, pero Ramírez usó combinaciones. Él conectaba tres golpes cuando 'Canelo' solamente lo hacía con dos o tres. Además 'Canelo' es más rápido”, explicó en entrevista para The DAZN Boxing Show, Dmitry Bivol, quien reconoció que ambos peladores lo hicieron esforzarse mucho.

Sin embargo, Bivol destacó más la pelea ante Saúl Álvarez fue más desgastante y tuvo que emplearse más para ir superando cada episodio. “Fueron dos peleas diferentes. Para ser honesto, gasté mucha más energía y estuve mucho más concentrado en la pelea contra 'Canelo' porque en toda la pelea estuve enfocado y pensaba que debía trabajar cada round para ganarlo", declaró el boxeador ruso.

En los últimos días se ha hablado de la revancha entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol, ya que el mexicano declaró que buscará la revancha el próximo año, después de su recuperación y tras haber peleado en mayo ante un boxeador por definir, aunque el ruso no comentó nada al respecto, sería una de las peleas más esperadas.

“Regresar en mayo con una pelea no tan dura para ver cómo me siento. En septiembre, buscar la revancha con Bivol, que es lo único que quiero. Mi idea es regresar en mayo, voy a empezar a golpear en enero para ver cómo me siento”, declaró el pugilista mexicano quien estuvo en la capital mexicana hace unos días durante el evento de presentación de una bebida de su marca.

