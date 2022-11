Gianni Infantino defiende otra vez a Qatar con un polémico discurso sentimental

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- A pocas horas de que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en medio de un ambiente tenso por las restricciones políticas del país anfitrión que siguen bajo la lupa de la comunidad internacional, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, volvió a defender a la sede mundialista, pero ahora con un discurso que ha generado polémica.

Infantino se sentó ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa en donde cuestionó la autoridad moral, principalmente de Europa, para oponerse a la realización del Mundial por las problemáticas del país en cuestiones de derechos humanos al considerar que en su continente también se cometieron abusos durante varios años, por lo que calificó estos reclamos como hipócritas.

“Por lo que los europeos hicimos por el mundo en los últimos tres mil años, deberíamos estar pidiendo perdón otros tres mil años antes de empezar a dar lecciones morales a la gente. Esta lección moral, unilateral, es solo hipocresía. Si alguien cree que solo criticando sacaremos algo, será lo contrario. Porque es una provocación”, expresó el funcionario, quien después aludió, tomando su historia personal, a todas las personas que hoy sufren o sufrieron en Qatar.

“Hoy tengo sentimientos muy intensos. Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante. Me siento todo esto, porque lo he estado viendo, y por lo que me han dicho, porque no leo. Y lo que he visto me lleva de vuelta a mi historia personal. Soy hijo de trabajadores inmigrantes. Mis padres trabajaron muy duro en condiciones muy difíciles; no en Qatar, en Suiza”, dijo.

Para defender su punto de vista, Gianni Infantino consideró que el país sede está en un proceso de avances, los mismos que tuvo que recorrer Europa antes y puso como ejemplo a Suiza, donde se desarrolló el Mundial en 1954. “Me dirán que hay leyes. Esas leyes existen en muchos países. Existían en Suiza cuando organizó el Mundial en 1954. Pero igual que con los trabajadores, esto son procesos”, declaró el dirigente.

Fuente: Tribuna y El País