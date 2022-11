Neuer y Alemania asumirán este riesgo durante el Mundial: "No tememos a las consecuencias"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- La política restrictiva de Qatar se mantiene en el ojo de la opinión pública y no es indiferente a los futbolistas que participarán en la Copa del Mundo. Uno de los jugadores más convencidos de que desde su posición como deportistas pueden expresar alguna manifestación en contra en Manuel Neuer, portero y capitán de la selección de Alemania, quien reveló qué harán y que asumirán el riesgo que esto conlleva.

En conferencia de prensa previa a su debut, Neuer expresó ante los medios de comunicación la intención de llevar la banda de capitán con los colores de la bandera LGBT+ aún cuando están advertidos por diferentes instancias organizadoras de que eso pudiera incurrir en alguna sanción, pues el portero alemán aseguró que cuentan con el respaldo de la Federación Alemana de Futbol (DFB por sus siglas en alemán).

Créditos: Twitter @Manuel_Neuer

“Sí, lo usaré (el gafete con los colores de la bandera LGBT+). Esto es un nuevo experimento para todos nosotros. Este torneo es un gran experimento. No tenemos miedo de las consecuencias. Tenemos el respaldo de la Federación alemana. No somos los únicos de Europa haciendo esto, muchos están participando”, detalló Manuel Neuer. Este respaldó lo dio a conocer Bernd Neuendorf, presidente de la DFB un día antes. “Esta no es una declaración política, sino una a favor de los derechos humanos”, expresó.

Si la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decide castigar a Alemania, se podría hacer acreedor a una sanción económica, similar a la que ha impuesto el organismo en otras instancias como cuando ocurre el grito homofóbico en los estadios, algo contradictorio. Hasta el momento no parece que tendría consecuencias deportivas como el castigo con reducción de puntos o suspensión de partidos.

Alemania enfrentará a Japón en su primer partido el 23 de noviembre en Doha. Después jugarán contra España el 27 de noviembre en Jor. Finalmente enfrentarán a Costa Rica el 1 de diciembre en su último juego de fase de grupos también en Jor. Alemania es uno de los favoritos para avanzar en el Grupo E y la segunda selección con más copas del mundo de la historia.

Fuente: Tribuna e Infobae