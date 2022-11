Previo a arrancar el mundial, directivo de la FIFA sale del clóset: "Estoy en Qatar como gay"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- El próximo domingo 20 de noviembre arranca de manera oficial el Mundial de Qatar 2022, país que si bien ha recibido ya a cientos de aficionados además de jugadores que disputarán encuentros con sus respectivas selecciones, también se ha tomado la atención del mundo por las estrictas leyes que tiene, entre ellas las que son en contra de los derechos de la comunidad LGBT. No obstante, un directivo de la FIFA optó por hacer declaraciones que han causado más revuelo pues se dijo abiertamente gay.

Se trata del director de relaciones con los medios de comunicación, Bryan Swanson, quien durante una conferencia de prensa declaró lo anterior como una forma de defender a Gianni Infantino presidente de la FIFA y quien a su vez ha sido blanco de críticas por realizar este encuentro deportivo en uno de los países con más restricciones, la más reciente al de la venta de alcohol y cerveza durante los encuentros así como en las inmediaciones de los estadios.

"Querría decir algo aprovechando esta plataforma. Yo estoy aquí sentado, en Qatar, en una posición privilegiada, delante del mundo entero, como persona gay", declaró Swanson.

Las declaraciones que el director hizo fueron con la intención de demostrar que se garantizaban los derechos de los visitantes sin importar cuál fuera su orientación secual pues remarcó en el país de los Emiratos Árabes, todos eran bienvenidos.. "Hemos recibido garantías sobre el hecho de que todo el mundo será bienvenido y creo que todo el mundo será bienvenido en esta Copa del Mundo (…) No porque Gianni no sea gay quiere decir que no se preocupe por este asunto", remarcó.

Venta de alcohol

En ese sentido, la FIFA y el presidente de esta organización defendieron el hecho de prohibir la venta de alcohol y cervezas durante los encuentros deportivos así como en las inmediaciones de los estadios, lo que solo podrá suceder en las denominadas 'fan zones' y con limitaciones en la cantidad de bebidas que se vendan durante las denominadas 'happy Hours', por lo que se hizo énfasis en que "cada decisión ha sido tomada con Qatar y FIFA, habrá lugares y zonas para beber alcohol, pero si por tres horas al día no puedes tomar, vas a sobrevivir".

Fuente: Tribuna