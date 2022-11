Argentina sigue teniendo lesionados previo a Qatar 2022, ahora es este jugador

Comparta este artículo

Villarreal, España.- Los problemas de lesiones para Argentina a unos días de la Copa del Mundo de Qatar 2022 no ceden. Ahora, uno de los mediocampistas con el que mejor se ha asociado Lionel Messi en los últimos encuentros se encuentra en duda, pues Giovani Lo Celso, futbolista del Villarreal, salió lesionado el fin de semana y el club detuvo la publicación del parte médico debido a que puede tratarse de un problema mayor.

El jugador salió de cambio del partido ante el Athletic de Bilbao por unas molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha y tras unas primeras pruebas se habló de algo menor que no generaría preocupaciones; sin embargo, las nuevas pruebas médicas habrían revelado algo mayo por lo que el parte médico del equipo no salió este martes, lo que encendió la alerta en la selección de Argentina.

“Lo primero que le dije a él, y le digo a todo el mundo, es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario, sobre todo para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer", dijo el técnico de Argentina, Lionel Scaloni a ESPN y agregó que “Son cosas que podían suceder”, debido a la carga de juegos en este mes.

Scaloni recordó que los problemas de lesiones entre los seleccionados también han hecho que la lista final no se haya dado a conocer todavía. "En condiciones normales quizás la hubiéramos dado antes para tranquilidad, para que los jugadores sepan quiénes iban a estar. Pero en estas condiciones, no solo con Gio sino con otros chicos que no están pudiendo jugar, hemos tomado la decisión de esperar hasta el último día para dar la lista. Sino la hubiera dado antes”, declaró el técnico.

Argentina se prepara para su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita el 22 de noviembre, aunque no lo hace sin preocupaciones, pues las lesiones han acechado a sus jugadores. Es el caso de Ángel Di María, al menos ya se encuentra recuperado y parece que estará a tiempo para el compromiso en Medio Oriente, no así casos como el de Paulo Dybala que todavía están en duda.

Fuente: Tribuna, ESPN