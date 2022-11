¿Habrá tortas ahogadas gratis para fans de 'Checo'? Esto apostaron el piloto y un empresario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la lucha de 'Checo' Pérez por lograr el subcampeonato de pilotos de la temporada 2022 de la Fórmula 1 se está poniendo más interesante, pues ahora hay una apuesta de por medio que involucra unas tortas ahogadas para los aficionados. Esto ocurrió después de un live en el que participó el piloto mexicano y el empresario Arturo Elías Ayub, quienes acordaron esto para darle más emoción a la competencia.

“Si quedas segundo en el campeonato, ellos (los seguidores) nos pagan la comida a los tres; si no, nosotros los invitamos a comer a todos”, dijo el empresario mexicano Arturo Elías Ayub quien estaba acompañado de Carlos Slim Domit, a lo que Sergio Pérez respondió: “Patrocinadas por Infinitum, ¿verdad?”, pero entre risas el empresario respondió: “No, tú pagas todo”. Entonces el piloto mexicano propuso comprar tortas ahogadas. “En Guadalajara, los invitamos al estadio, los llenamos de tortas ahogadas”, acordó el piloto.

Aún no sabemos cómo los seguidores pagarían la apuesta, pero mientras tanto 'Checo' Pérez tiene buenas posibilidades de quedarse con el segundo puesto del campeonato de pilotos, pues supera por cinco puntos a Charles Leclerc quien cuenta con 275 unidades. El mexicano tendría que mantenerse así en las dos últimas fechas que restan en la competencia, que son el Gran Premio de Brasil y el de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos.

Ya hablando más de su carrera como profesional, Pérez compartió algunas sensaciones después de cada carrera y en su experiencia en general. “He tenido la suerte de aprovechar mis oportunidades, lo he dado todo, me han salido las cosas en momentos importantes. Lo mejor de todo es poder ir a casa y saber que di mi cien por ciento, son de las veces que mejor me siento”, dijo Sergio Pérez.

Red Bull Racing ya consiguió el campeonato con Max Verstappen al frente, también el campeonato de constructores y ahora apuntan al 1-2 en el campeonato de pilotos que también ya tiene el neerlandés con 480 puntos, por lo que el mexicano aspira al subcampeonato. 'Checo' ha tenido un buen 2022 en donde ha conseguido 10 podios, el último en el Gran Premio de México. Sus mejores posiciones han sido en el GP de Mónaco y en Singapur donde quedó primer lugar.

Fuente: Tribuna e Instagram