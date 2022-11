José Urquidy hace historia, pero los Astros caen en el tercer juego de la Serie Mundial

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- José Urquidy volvió a ser tomado en cuenta por los Houston Astros e hizo historia al convertirse en el mexicano con más participaciones en Serie Mundial. Urquidy cuenta con las de 2019, 2021 y ahora 2022; sin embargo, no pudo ayudar a su equipo que fue derrotado por un aplastante 7-0 en el tercer juego del 'clásico de otoño' ante los Philadelphia Pillies que ahora tienen la ventaja 2-1.

El nacido en Mazatlán se convirtió además en el tercer pelotero mexicano en disputar cinco partidos de Serie Mundial, honor que comparte con Karim García, quien lo hizo con los New York Yankees en 2003 y con Julio Urías con tres juegos en 2018 y dos en 2020. José Urquidy regresó en la sexta entrada del juego tres de la Serie Mundial ya con un marcador en contra abultado; sin embargo, mostró sus habilidades y ponchó a cuatro, demostrando su buen nivel.

"Me siento muy bien, orgulloso de todo lo que está pasando en mi carrera. Espero que sean más mexicanos los que puedan lanzar en Serie Mundial", dijo Urquidy en referencia al récord mexicano en palabras citadas por ESPN. El mexicano también habló sobre su regreso y cómo no ha dejado de prepararse pese a la inactividad. "No fue tan difícil. He estado tirando mis bullpens y algunos juegos simulados en estos días libres. Por eso me he sentido muy bien. Así se demostró que mi cuerpo se siente muy bien. Trato de estar siempre en forma", declaró.

Por su parte, Dusty Baker, manager de Houston, destacó la labor del mexicano y la ayuda que le dio en su estrategia para los próximos días, aunque no declaró si Urquidy tendrá más oportunidades. "Estuvo muy bien. Empezó un poco complicado y después se acomodó. Fue muy bueno. Había pasado tiempo, pero ha estado lanzando todo el tiempo. Lanzó juegos simulados, ha tirado bullpen y ha estado listo", expresó.

"Eso es lo que necesitábamos. Me ayudó a que no tuviera que acabarme a mi bullpen y que estén listos para los próximos días", agregó Baker. Hoy se realizará el cuarto juego de la Serie Mundial entre Phillies y Astros, en donde los de Houston buscarán emparejar. Todo tendrá lugar a las 18:03 horas, tiempo de México (17:03 horas, tiempo de Sonora) en el Citizens Bank Park y podrá seguirse a través de ESPN y FOX Sports.

Fuente: Tribuna y MLB