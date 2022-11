¿Messi, pecho frío? Revelan discurso del argentino previo a la final de la Copa América 2021

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con motivo de la serie documental "Sean eternos; campeones de América" sobre el camino de la selección de Argentina hacia el campeonato en la Copa América 2021 y que se estrena en Netflix, en redes sociales se dieron a conocer distintos fragmentos y avances entre los que destacó el discurso de Lionel Messi en el vestidor, previo al partido de la final ante Brasil y en la que se observa a un capitán comprometido y líder del equipo.

En los últimos años, la sensación entre los aficionados al futbol era de que Lionel Messi era un jugador talentoso, pero sin capacidad de liderazgo y sin la valentía de llevar a todo un equipo sobre sus hombros en los momentos más importantes, lo que para los aficionados lo hacían un "pecho frío"; sin embargo, esta parte de la serie documental muestra a un jugador distinto ante uno de los momentos más importantes para su selección.

"Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle las gracias muchachos por estos 45 días, se armó un grupo espectacular. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. Cuarenta y cinco días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles de la canchas, de nada. Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa, el Chino igual.

"Estamos a un pasito nada más y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. Cuarenta y cinco días sin nuestra familia muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta Copa tenía que jugarse en Argentina. Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá, para que la levantemos en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos.

"Así que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa", se escucha decir a Messi en su discurso en los vestuarios previo al enfrentamiento con Brasil. Todos los jugadores atentos durante las palabras del jugador rompen en gritos de animo al final y se observa como se preparan para saltar al campo. Conocer este aspecto del capitán argentino ha causado sorpresa y ha sido motivo de discusión en las redes sociales.

