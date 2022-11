PSG gana en Champions League, pero acaba segundo y enfrentará a un líder en octavos

Comparta este artículo

Turín, Italia.- El París Saint Germain (PSG) hizo su trabajo al ganar a la Juventus 1-2 en el cierre de la fase de grupos de la Champions League y avanzó a los octavos de final; sin embargo, los parisinos avanzaron en segundo lugar detrás del Benfica y tendrán que enfrentarse a un líder de grupo como Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City o Chelsea que podrían complicar sus aspiraciones de avanzar.

Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 13 con un potente remate desde fuera del área, luego de evadir la marca de dos defensores. Parecía que el PSG se llevaría una ventaja tranquila, pero la Juventus comenzó a presionar mucho más y antes del descanso empataron el juego. Leonardo Bonucci apareció al 39' para empujar un remate previo de cabeza de Juan Cuadrado que les dio el 1-1 momentáneo.

Pero en la segunda parte el PSG apretó y se llevó el triunfo. Al 69' Mbappé mandó un pase filtrado hacia el costado izquierdo donde apareció Nuno Mendes y tras ganar en velocidad remató cruzado de pierna izquierda para vencer al portero del conjunto italiano. Juventus pudo empatar en la recta final del partido con un gol de Locatelli, pero el remate del italiano que terminó dentro de la portería fue invalidado por fuera de lugar.

Con este resultado y la victoria del Benfica ante Maccabi Haifa, el equipo portugués terminó como líder del Grupo H con 14 puntos, mismos que los del PSG que quedó abajo debido a la diferencia de goles, pues el Benfica goleó en Israel 1-6. Juventus, en cambio, solo acumuló tres puntos en esta fase y fue la decepción del sector, no obstante fue suficiente para clasificar a la Europa League. En último lugar quedó el Maccabi Haifa.

"No es un problema (haber quedado en segundo lugar). Lo más importante es venir aquí y ganar, y eso no es fácil. Hicimos el trabajo. Lamentablemente no somos primeros de grupo, pero nos hemos clasificado y veremos qué pasa en el sorteo”, dijo Kylian Mbappe, luego de la victoria del PSG. "Estoy feliz. Miré hacia la portería y marqué. Quiero que el equipo gane y eso es lo más importante", agregó el delantero.

Fuente: Tribuna