Sigue la polémica, exjugador de los Tigres habla sobre la veteranía del plantel

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Sigue la polémica por los dichos de Miguel Herrera, técnico de Tigres, sobre considerar que el equipo ya era un plantel viejo, ahora el exjugador del equipo y uno de los extranjeros con más partidos en la UANL, Juninho, habló sobre este caso y aseguró que el entrenador mexicano no debió decir eso, sobre todo por cómo terminó el torneo para los Tigres en la Liguilla del futbol mexicano

"Yo no hablaría eso jamás, menos cuando se termine una temporada en la forma en que se fue y cuando no se logra el objetivo asumes la responsabilidad y como entrenador asumes eso y no tratar de buscar el culpable. Eso se hace internamente, hablando cara a cara, así lo manejaría yo", dijo el brasileño Anselmo Vendrechovski Júnior, mejor conocido como Juninho en entrevista para el medio ABC Deportes.

Sobre el rendimiento que tuvo el plantel en este torneo Apertura 2022, el brasileño consideró que fueron los veteranos los más regulares. "Hay que analizar al jugador no por la edad sino por el campeonato que se hizo, por la temporada que se hizo y los nombrados ahí hicieron una buena temporada y fueron regulares. Entonces, ya si va a haber problemas no sé, ojalá y no, pero como futbolista que venga eso de tu entrenador es complicado", expresó.

"A mí me va a tocar, o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años pero que ya se hizo viejo para el futbol. Me va a tocar. La gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo. Hoy lo veo y sigue teniendo una actitud extraordinaria, corre, lucha, patea, hace todo, pero no es eterno, ningún jugador en el mundo es eterno", fue lo que declaró Herrera en conferencia y que desde entonces ha despertado polémica.

Juninho no es el único en desacuerdo con el timonel, pues hace poco Mauricio Culebro, presidente de Tigres, también declaró estar en desacuerdo con el 'Piojo'. “No comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no. El promedio de edad ahí está. En año y medio hay dos semifinales, dos cuartos de final. No es lo que buscamos, algo nos ha faltado y por eso analizamos que nos está faltando para trabajar y que no vuelva a pasar", declaró hace unos días.

Fuente: Tribuna