FIFA se anticipa a protestas; capitanes tenían un plan, pero serán amonestados si lo hacen

Doha, Qatar.- Aunque no pudieron frenar que Inglaterra se arrodillara previo a su juego contra Irán en protesta contra el racismo, ni la negativa de los jugadores iraníes a cantar su himno nacional en apoyo a las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) si se anticipó a la intención de los capitanes de las selecciones europeas de llevar un gafete con los colores de la bandera LGBT+ en protesta por la discriminación a esta comunidad dentro de Qatar donde se lleva a cabo la Copa del Mundo.

Previo al debut de Inglaterra y Países Bajos, cuyos capitanes y federaciones habían anunciado que usarían dicho gafete, la FIFA lanzó un comunicado donde adelantaba su campaña de la "No discriminación" pensada para las fases finales del torneo y que se ciñe a los reglamentos de la Federación donde los capitanes están obligados a llevar el gafete proporcionado por la máxima autoridad del futbol y en caso de no cumplirlo, el capitán será amonestado antes de empezar el partido, un castigo deportivo al que no se quisieron arriesgar las naciones.

"El grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte la KNVB, pidió a la FIFA el 19 de septiembre que abrazara el brazalete de capitán de OneLove. Hoy, horas antes del primer partido, la FIFA nos ha dejado claro (oficialmente) que el capitán recibirá una tarjeta amarilla si lleva el brazalete de capitán OneLove. Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable", expresó la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB por sus siglas en neerlandés).

Por su parte, la FIFA comunicó que adelantaría su campaña, dejó en claro el reglamento y aseguró que "la FIFA es una organización inclusiva que quiere poner el futbol al servicio de la sociedad apoyando las buenas causas y las causas legítimas, si bien eso debe hacerse en el marco del reglamento de la competición, que es conocido por todos", para justificar su decisión o que dejó sin oportunidad de mostrar su apoyo a los equipos

"He hablado de este tema con las más altas autoridades del país. Han confirmado, y yo puedo confirmar, que todos son bienvenidos. Si alguien dice lo contrario, esa no es la opinión del país y desde luego tampoco de la FIFA", dijo Gianni Infantino, presidente del organismo rector del futbol. De las selecciones europeas que tenían previsto hacer esto, solo Francia había confirmado que no iba a participar.

Fuente: Tribuna, FIFA Media y KNVB