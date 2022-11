Gerardo Martino, previo al debut contra Polonia: "Ya tengo definido al 9"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Una de las grandes dudas para la afición mexicana es sobre quién será el delantero elegido para el debut ante Polonia, pero para el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo 'Tata' Martino ese es precisamente el puesto que tiene mejor definido y así lo declaró en la previa. México llega al Mundial con Henry Martin, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori como principales atacantes y uno de ellos sería el elegido.

"No daré el equipo hasta antes del partido, ya tengo definido al 9. Esperé para dar la nómina hasta la fecha límite de FIFA porque para qué darla antes, qué hubiese pasado si la daba antes y se me lesionaba cuatro jugadores" dijo Martino a los medios de comunicación y agregó un detalle más. "Mi continuidad no es algo que se pueda pensar hoy dependiendo de cómo le vaya a México en la Copa del Mundo”.

Créditos: Twitter @miseleccionmx

El 'Tata' también habló sobre el grupo en general y las posibilidades que tienen para avanzar donde destacó a Argentina como favorito, por lo que consideró que entre los otros tres equipos saldrá el segundo clasificado. En este sentido, opinó que el primer partido será crucial y la victoria será obligada.

"El grupo es complicado porque Argentina parte como candidata no solo a ganar el grupo sino también el torneo. Arabia ha tenido una preparación diferente por el tiempo con el que ha contado para tener a los futbolistas. El partido de Polonia, reitero, será importante. En la Copa del Mundo puedes estar jugando mejor que tu rival pero si luego no ganas, no sirve", añadió Gerardo Martino.

Respecto a la desconfianza de la afición mexicana, 'Tata' es consciente de que solo los resultados los harán cambiar de opinión. "No creo que nosotros desde una conferencia de prensa podamos modificar lo que genera este equipo en la afición. La gente se debe sentir identificada con este equipo y es nuestra responsabilidad. De nuestro lado, intentaremos ganar el partido para intentar revertir esa imagen que tiene la gente"

Fuente: Tribuna y FIFA.com