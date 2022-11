Guillermo Ochoa defiende a Raúl Jiménez en Selección Mexicana: "Se es injusto con él"

Comparta este artículo

Doha, Qatar. Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana, defendió a su compañero Raúl Jiménez, quien ha sido criticado por no encontrarse en las mejores condiciones para encarar el Mundial debido a recientes lesiones, pero para el portero mexicano las criticas han sido injustas, pues para él la información que se ha dado a conocer sobre la actividad del delantero en los entrenamientos ha sido descontextualizada.

“A Raúl lo veo con unas ganas, hambre, una ambición y un deseo enorme de querer jugar, de estar en la cancha, de aportar y de ayudar al equipo. Las ganas de volver a ese nivel, de jugar que ha mostrado Raúl después de lo que le pasó en la cabeza, un ejemplo para todos, un ejemplo de motivación y de vida para futbolistas y no futbolistas. Y el hecho de tenerlo aquí motiva para trabajar más.

Créditos: Twitter @miselecciónmx

“Lo he visto muy bien en los entrenamientos, lo he visto trabajando cosas extra. Por ahí sé es injusto muchas veces con él. Toman cinco segundos de un video y dicen que no está bien y ni siquiera tienen la información necesaria para poder informar de lo que pasa. Eso es triste, eso es injusto con Raúl. Sí, seguramente de la forma en que ha trabajado y de lo bien que he visto sus entrenamientos, seguramente en la cancha lo va a ser de muy buena forma", declaró Ochoa en la conferencia previa al partido contra Polonia.

Sobre el rival, Guillermo Ochoa destacó las posibilidades de México de lograr los tres puntos mañana, por la importancia de ganar el primer partido. Además, resaltó que enfrentar a un delantero como Robert Lewandowski será un reto interesante por el nivel del atacante.

"Es un partido clave contra Polonia. Tenemos un equipo con el que podemos competir para avanzar a la siguiente ronda. Es clave empezar con tres puntos. Polonia tiene un equipo de mucho talento y calidad, con jugadores que participan en ligas muy fuertes. Sabemos lo que es Lewandowski, conocemos su talento y los lugares donde ha jugado. Es un jugador que tiene la capacidad para cambiarte el partido. Será un reto importante para mí y mis compañeros", destacó Ochoa.

Fuente: Tribuna, Mediotiempo y Twitter @miseleccionmx