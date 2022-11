Para Verstappen retrasar a Leclerc: "No hubiera sido la manera más agradable de terminar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez no pudo quedarse con el subcampeonato de pilotos debido a que Charles Leclerc lo superó en la carrera de ayer en el Gran Premio de Abu Dhabi en la que volvió a ganar Max Verstappen, campeón de la Fórmula 1 y compañero del mexicano quien no goza de las simpatías de los aficionados mexicanos al deporte motor y una nueva declaración podría agregar un motivo más.

Una de las posibilidades para que 'Checo' se quedará con el segundo sitio en el campeonato de pilotos era que Verstappen tratara de retrasar la llegada Charles Lecrerc quien estaba detrás; sin embargo, para el piloto de Red Bull esa no hubiera sido la mejor manera de terminar el campeonato, dando a entender que habría sido una jugada sucia, pese a que esa era una posibilidad de ayudar a su compañero de equipo.

"No, no la hubo (una orden de Red Bull para retrasar a Leclerc), pero también es una decisión bastante complicada de tomar", aclaró primero Verstappen. "Tampoco quieres acabar (así la temporada). Posiblemente puedes retrasar (a Leclerc), pero ¿eso es correr de manera justa? Creo que no hubiera sido la forma más agradable de terminar el campeonato y la temporada", exclamó el piloto neerlandés en declaraciones citadas por el portal Mediotiempo.

'Checo' acepta la derrota y ahora dice que apoyará a la Selección Mexicana

Luego de no lograr su objetivo, Sergio Pérez se pronunció en redes sociales donde se dijo orgulloso por la temporada que tuvieron él y su equipo. "Terminamos terceros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte. Me voy muy orgulloso de todo mi equipo de Red Bull. Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera, ahora a apoyar a la selección", escribió.

México debuta mañana ante Polonia en el segundo partido del Grupo C. 'Checo' es un fiel aficionados al futbol, su equipo favorito es el América y en diversas ocasiones les ha mostrado su apoyo. Su afición se extiende a la Selección de México que tendrá su partido más importante del grupo ante los polacos.

