Cristiano Ronaldo no se quedó callado tras su salida del Manchester United ¿Qué dijo?

Ciudad de México.- Luego de la desgastada relación entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo que se agravó aún más en los últimos meses con las peleas con su entrenador y la serie de entrevistas que dio el luso esta tarde el Manchester United anunció la salida definitiva del delantero portugués, quien no guardo silencio tras lo ocurrido y ya reaccionó a través de un comunicado que ha replicado la prensa europea.

A diferencia de las polémicas declaraciones que dio la semana pasada y en donde atacó tanto a su entrenador Erik ten Hag como a los dueños de los 'Red Devils' esta vez fue todo muy diplomático y aclarando su situación, pues el jugador expresó que su salida del equipo se da de común acuerdo y reiteró su cariño al club inglés, además de desear lo mejor para su ahora exequipo, al que había llegado en una segunda etapa hace poco.

"Le deseo mucho éxito al equipo en lo que resta de temporada y en el futuro. Tras las conversaciones con el Manchester United, hemos acordado rescindir nuestro contrato. Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso nunca cambiará. Siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío. Le deseo lo mejor al United”, expresó Cristiano en su comunicado, citado por el medio español Mundo Deportivo.

Desde el mes pasado, el delantero luso había sido apartado de su club como castigo por no quedarse ene l campo, pese a no entrar al campo. todo se agudizó cuando salieron las primeras declaraciones del delantero y la respuesta de su entrenador. Los rumores al interior del equipo crecieron cuando afirmaron que ten Hag ya no quería al jugador y sus declaraciones posteriores. Finalmente la entrevista de Cristiano a Piers Morgan fue lo que detonó el desenlace.

¿En donde jugará ahora Cristiano Ronaldo?

En su comunicado, Cristiano Ronaldo habla de buscar nuevos desafíos, sin dar detalles de su futuro. En la serie de entrevistas a Piers Morgan recordó que tuvo una oferta millonaria del futbol de Arabia Saudita por lo que podría ser uno de sus destinos. En verano, su sueldo fue impedimento para contratarse con otros equipos, pues es muy alto. Aparentemente los únicos que podrían pagarlo serían equipos del futbol árabe o de la MLS, aunque también podría ocurrir que baje sus pretensiones económicas.

