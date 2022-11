Guillermo Ochoa se luce con gran atajada y México rescata el empate ante Polonia

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- México logró rescatar un punto en su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022, tras empatar 0-0 con Polonia en un partido donde la figura del partido fue Guillermo Ochoa, quien salvó a la Selección Mexicana de la derrota al detener un penalti al goleador polaco Robert Lewandowski y que le da vida al 'Tri' en un grupo que se complicó de forma inesperada después de los resultados del día.

El momento crítico del partido se vivió al minuto 55' cuando Héctor Moreno cometió una falta dentro del área y el árbitro no dudó en marcar el penalti. De inmediato, Robert Lewandowski pidió la pelota y se dispuso a rematar. El delantero disparó con la pierna derecha a la izquierda de Ochoa quien se lanzó bien y rechazó a un costado para mantener el cero en su portería. El arquero mexicano se convirtió en el héroe del partido ya que gracias a esa atajada México no perdió.

Polonia apostó todo a un balón hacia su único hombre en el área, quien en realidad no tuvo opciones claras. En cambio, México se adueñó de la posesión de la pelota y generó oportunidades claras sobre todo desde el costado izquierdo con Hirving Lozano; sin embargo, no hubo quien rematara correctamente y no pudieron abrir el marcador. Entre las más claras estuvo un centro del 'Chucky' que techó al portero polaco y que llegó a Alexis Vega quien no tuvo comodidad de rematar.

En otra opción, nuevamente un centro de Lozano se paseó en el área y llegó a Gallardo que entre la salida del portero y los defensas no pudo mandar el balón al fondo cuando parecía que Polonia ya se había equivocado en esa jugada y la portería estaba descuidada. Los europeos intentaron como principal arma el futbol aéreo, pero no hubo certeza de sus jugadores. Tras el penalti fallado, México se creció y buscó la victoria.

En los minutos finales Gerardo Martino dio entrada a Raúl Jiménez y Uriel Antuna, quienes tuvieron las últimas opciones, pero no lograron llevar a buen puerto sus acciones. Así, México se queda con un punto al igual que Polonia en el Grupo C y se ubican igualados en segundo lugar. En el próximo partido, la Selección Mexicana enfrenta a Argentina, que por el momento es última de grupo.

