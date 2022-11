Lewandowski tras falla ante Guillermo Ochoa: "Es una pena, duele"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- El delantero de Polonia, Robert Lewandowski quedó afectado luego de la falla ante México, donde Guillermo Ochoa le detuvo un penalti que le hubiera dado la victoria. También hubiera significado su primer gol en Mundiales, algo que se le ha negado al que hasta hace poco era considerado uno de los delanteros más letales del mundo, pero que fuera del Bayern Munich no ha logrado brillar.

"Hoy he fallado. Es una pena. Duele, pero tenemos que mirar al próximo partido para ganar y conseguir los tres puntos. El partido fue muy igualado. Valoramos este punto, pero por otro lado es una pena porque tuvimos el penalti", dijo Lewandowski a los medios de su país en declaraciones citadas por ESPN.

Czeslaw Michniewicz, técnico de Polonia, habló sobre su delantero y está preocupado por él, pues lo notó deprimido y dijo que se la pasaba mirando las repeticiones del penalti. “Es sabor agridulce de mi debut. Lo siento por Lewandowski, sobre todo. Le dije que lo sentía por él, estaba deprimido por la situación. Había repeticiones del penal en el vestuario y Robert las miraba. Debe digerirlo", dijo.

“He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, si fallas un penalti. Tiene que asumir lo que ha pasado. Yo no tengo que decirle lo que hacer o no. Él sabe lidiar con la situación”, agregó el entrenador de Polonia, quien ya piensa en lso próximos partidos que tiene.

“Ha sido un partido bastante complicado contra un rival muy difícil. Es una pena no haber podido marcar gol en una oportunidad extraordinaria. Fue un partido muy reñido sin muchas oportunidades por cada lado. Nos deja con sensaciones encontradas. Con el empate tenemos alguna oportunidad. Hemos conseguido un punto y nos toca analizar nuestro partido contra México y analizar a Arabia para nuestro siguiente partido”, expresó.

Fuente: Tribuna y ESPN