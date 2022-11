Lionel Messi: "Tenemos que volver a las bases para intentar ganarle a México"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Luego de la derrota ante Arabia Saudita, Argentina no tiene más opción que ganar sus siguientes partidos por lo que no darán tregua a ninguno de sus rivales, entre ellos México, a los que enfrentan el sábado y quienes se convierten ahora en el rival a vencer de la albiceleste y de Lionel Messi, quien confirmó que harán todo lo posible para derrotar al equipo de 'Tata' Martino el próximo sábado.

"Confiábamos en ganar y empezar con los tres puntos que te dan tranquilidad. Pero este grupo siempre se destacó por la unión y por la fortaleza y es el momento de estar más unidos que nunca y de saber que tenemos que volver a las bases del funcionamiento de nuestro juego para intentar ganarle a México", declaró el capitán argentino en declaraciones citadas por el medio Olé de su país.

Créditos: Twitter @Argentina

"Es el primer partido y depende de nosotros. Ya corregir lo que hicimos mal, volver a la base, a lo que somos. E intentar sacarlo. La ansiedad y el partido en sí nos jugaron en contra. No encontramos situaciones para estar mano a mano con el arquero. No movíamos la pelota para encontrar el momento justo y muchas veces caímos en el fuera de juego, que ellos lo hacían muy bien también"., añadió el jugador.

Sobre la derrota, Leo Messi declaró que el equipo pecó de exceso de confianza, pues era un escenario que no tenían pensado que sucedería. También destacó que tenían la sensación de no poder hacer el juego que practicaron y el tiempo fue determinante para desesperarlos. Sobre los goles anulados por el VAR, el delantero no lo tomó en cuenta y no dio más excusas.

"La verdad que encontrábamos tan fácil esas situaciones que caíamos en el error nosotros, en llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscarle la vuelta. Queríamos arrancar y terminar por el mismo lado y quizás eso nos confundió un poco. Haber hecho el gol tan temprano nos hizo confundir, nos hizo mal. Sabíamos que en el primer partido podía pasar esto de no jugar de la mejor manera como lo veníamos haciendo. Y a medida de que iba pasando el partido se hizo más difícil.", expresó

Fuente: Tribuna y Olé