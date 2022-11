¿Por qué Guillermo Ochoa hizo historia para la Selección Mexicana contra Polonia?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la noche soñada para Guillermo Ochoa, México empató con Polonia gracias a que atajó un penalti lo que le valió ser considerado el mejor jugador del partido por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y es en ese escenario donde Memo llegó a su quinta Copa del Mundo y su tercer Mundial jugando lo que ya supone un gran logro, pero también destacó en algo más.

Paco Memo se unió al club de los cinco copas en el que están Antonio 'La Tota' Carbajal, Rafael Márquez, Lothar Matthaus, Rafael Márquez y recientemente Lionel Messi, luego de haber sido convocado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022, lo que ya supone un gran logro para el portero que se convierte en histórico, sino que además su penalti atajado significó otra estadística para México.

Ochoa detuvo para México el segundo penalti en la historia de los Mundiales (excluyendo tandas de penaltis donde Jorge Campos atajó), algo que no ocurría desde el inicio del torneo cuando Oscar Bonfiglio le atajó uno a Fernando Paternoster, de Argentina, en la Copa del Mundo de Uruguay 1930, la primera de la historia. El hecho fue también reconocido por la FIFA tras el empate del equipo mexicano.

“La vida es así de caprichosa hace tiempo que no atajaba un penal y se vino a dar afortunadamente en un Mundial para nosotros, para mí. Se lo dedico a un amigo que no puedo estar conmigo y ayer murió su papá y me hubiera gustado acompañarlo”, dijo el portero mexicano después del partido en entrevista con TUDN.

Sobre el penalti, destacó el trabajo en los días previos y cómo el haber estudiado al rival fue fundamental. "Trabajamos con el Profe Gustavo Piñero sobre los penales, sabemos lo que es Lewandowski. Estoy feliz por haber atajado el penal y haber mantenido el cero. Es un Mundial y siempre hay sorpresas, todas las Selecciones se preparan bien. Nosotros también nos preparamos y vamos a buscar competir ante todos los rivales", agregó el portero en conferencia de prensa.

Fuente: Tribuna, TUDN y Twitter @miseleccionmx