Qatar 2022: Arabia Saudita líder; así van los grupos tras el tercer día del Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Terminó el tercer día de actividades en el Mundial de Qatar 2022 y no fue una jornada cualquiera, pues hubo una gran sorpresa en el primer juego. Así que en el Grupo C todos los análisis se empiezan a replantear porque no era el camino que seguían los pronósticos. Mientras que en el Grupo D todo marcha como se estimaba, y aunque Dinamarca no ganó, tampoco tuvo un resultado catastrófico.

Entre los grandes perdedores de este día están una impensable Argentina con Lionel Messi y una gran cantidad de figuras, tampoco le fue bien a Australia que cayó, luego de empezar al frente en el marcador. Los equipos restantes siguen con sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda al evitar resultados de peligro, pero también hubo algunas advertencias de selecciones cuyo nivel ya se daba por sentado.

GRUPO C

Arabia Saudita hizo lo impensable y superó al rival más complicado de su grupo, Argentina, lo que lo coloca como líder del sector con tres puntos. México y Polonia se encuentran en un igualado segundo lugar con un punto cada uno, tras el empate sin goles, mientras que Argentina es último de la clasificación con un gol en contra en la diferencia y sin puntos, lo que deja un panorama complicado de cara a la segunda fecha.

Créditos: Twitter @roadto2022es

GRUPO D

En el sector D, Francia es líder como se esperaba, tienen tres puntos y una diferencia importante de más tres goles. Dinamarca y Túnez son segundo lugar después de su empate sin goles. Australia se complica desde ya su camino a la siguiente ronda y se encuentra en el fondo de la tabla con menos tres goles en la diferencia. La siguiente jornada probablemente defina al primer clasificado.

Créditos: Twitter @roadto2022es

Mañana comienza la actividad en el Grupo E y F donde si la lógica se impone, Alemania y España sumarían sus primeros puntos, así como Bélgica y España; sin embargo, Japón, Costa Rica y Marruecos podrían dar la sorpresa a sus rivales o al menos incomodar su clasificación a la siguiente fase.

Fuente: Tribuna