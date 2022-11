Se acabó: Manchester United confirma la salida de Cristiano Ronaldo… otra vez

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas se había corrido el rumor respecto a la salida del jugador portugués Cristiano Ronaldo del Manchester United, especialmente luego de una entrevista que ofreció y donde manifestó que el club lo había traicionado, al tiempo de arremeter contra Erik ten Hag, el director técnico a quien le dejó claro que no tenía respeto alguno.

CR7 como también es conocido el capitán de la Selección de Portugal, abandonó a la Juventus para regresar con el Manchester United, firmando así un contrato por dos años; mismo que hoy parece quedar obsoleto pues fue el mismo equipo el que este martes 22 de noviembre y previo al debut de Portugal en el Mundial de Qatar 2022 confirmó que Ronaldo abandona al equipo de manera inmediata aunque la decisión se tomó por mutuo acuerdo.

Foto: captura de pantalla

El comunicado que fue difundió por el Manchester United y donde además se hace oficial este cese de actividades de parte del jugador, remarca que el resto del equipo se mantendrá a partir de este momento en enfocarse para conseguir éxitos de la mano de Erik ten Hag a quien 'El Bicho' como también apodan al portugués, atacó en la entrevista antes mencionada.

Fue en una entrevista con Piers Morgan para el medio TalkTV que el delantero insistió en que había una mala relación con el director técnico neerlandés y con otros de los miembros del club, declaraciones que por supuesto generaron una reacción de parte del Manchester United aunque esto solo provocó que Cristiano Ronaldo defendiera su postura al argumentar que "en mi vida, el mejor momento siempre es mi momento", por lo que dejaba claro que lo que pudiera pasar con el que hasta ahora era su equipo, no afectaría las concentraciones de cara a su debut mundialista.

"Sí, no solo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado. Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado", dijo en la entrevista con Piers Morgan.