Courtois hace un Ochoa y Bélgica vence a Canadá en Qatar 2022, aunque deja dudas

Al Rayyan, Qatar.- La selección de Bélgica inició con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022, tras vencer 1-0 a Canadá en un partido donde Thibaut Courtois se erigió como la figura, pues emulando al portero mexicano Guillermo Ochoa, al inicio le detuvo un penalti a Alphonso Davies que al final significó la victoria de su equipo; sin embargo, dejaron muchas dudas por la victoria mínima.

Canadá inició el juego con una propuesta inusualmente agresiva que sorprendió a Bélgica. En los primeros minutos, el equipo que regresó a un Mundial tras 36 años de ausencia, mostró mucho ímpetu y generó las acciones ofensivas. Gracias a eso lograron rematar a puerta y con ello consiguieron un penalti que el silbante marcó por una mano del área. Desafortunadamente para ellos se encontraron con Courtois.

Créditos: Twitter @fifaworlcup_es

Al 10', Alphonso Davies tomó la pelota y se preparaba a celebrar su primer gol, pero su remate al lado izquierdo fue detenido por Thibaut Courtois para evitar así que se fueran arriba en el marcador. No obstante, el equipo norteamericano no dejó de atacar y por poco les marcan otro penalti, pero aunque la jugada se revisó en el VAR se determinó que no era. A partir de entonces los belgas empezaron a tener más la pelota.

En una de las jugadas más claras hasta entonces para Bélgica llegó el gol de la ventaja. En el 44', Alderweireld mandó un pase elevado y filtrado entre líneas para Michy Batshuayi quien superó en velocidad a dos defensas y cuando estaba frente al portero remató a un costado para marcar el 1-0. Con la ventaja se fueron al descanso.

La segunda mitad se decantó para el lado de los europeos, que pese a ello seguían siendo presionados por Canadá, lo que dejó dudas respecto a su funcionamiento, pues el equipo es considerado uno de los más fuertes y candidato nuevamente a llegar lejos en la fase final. Para este partido, Bélgica no contó con su goleador Romelu Lukaku, quien se encuentra todavía en recuperación y observó el juego desde la grada.

