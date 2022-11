Croacia y Marruecos debutan en el Mundial de Qatar 2022 con un partido empatado en ceros

Comparta este artículo

Jor, Qatar.- La primera ronda de la fase de grupos del Mundial de Futbol Qatar 2022 continúa este miércoles, y ahora los equipos se enfrentaron durante la madrugada (tiempo de México), fueron Marruecos y Croacia del Grupo F. Cabe señalar que este fue uno de los partidos más esperados, debido a que tanto la escuadra africana como la europea vienen con ansias de avanzar en el torneo, no obstante, el juego terminó en ceros, luego de que se le agregaran seis minutos.

Croacia busca ganar la Copa del Mundo, luego de lo pasado en Rusia 2018, donde fueron subcampeones. Foto: Internet

El duelo de la primera fase del Grupo F ocurrió este miércoles 26 de noviembre en el estadio Al Bayt, en Jor, Qatar. Durante 60 minutos, Marruecos, un equipo que no tuvo problemas para calificar al Mundial y que de hecho tuvo una marca casi perfecta, intentó anotar contra el actual subcampeón de la Copa, no obstante, la defensiva poco le dejó avanzar. En tanto, Croacia, quien busca la gloria tras el Mundial de Rusia 2018, donde perdió contra Francia (4-2), no tuvo gran acción hasta el segundo tiempo.

Croacia tuvo el balón durante más tiempo en el partido, un 65 por ciento, sin embargo, fue la escuadra africana la que lanzó más tiros a gol, siendo ocho (2). Sin embargo, este equipo también obtuvo la única tarjeta amarilla marcada por el arbitraje: fue en el minuto 78, para Sofyan Amrabat, de Marruecos, por falta sobre Luka Modric. Por otra parte, el único fuera de lugar que destacó en el duelo fue para los croatas.

La afición de Marruecos esperaba goles en su debut en Qatar 2022. Foto: Internet

Luego de momentos de tensión, el partido, el cual tuvo pocas oportunidades de gol concluyó sin que los equipos de Europa y África pudieran penetrar el arco rival. Por ahora, Marruecos y Croacia se colocan con un punto cada uno y quedan a la espera del resultado del encuentro entre Bélgica y Canadá, Cabe señalar que este es el tercer empate en el Mundial de Qatar 2022; el primero fue el de Dinamarca vs Túnez, y el segundo el de México vs Polonia.

