¿Primera selección fuera del Mundial de 2026? La interpretación de la molestia danesa

Al Rayyan, Qatar.- La molestia de las selecciones europeas, tras la amenaza de la FIFA por llevar el brazalete de capitán 'One Love' en protesta por las políticas de inclusión en Qatar es tan grande que llevó a Jesper Møller, presidente de la Federación Danesa de Futbol (DBU por sus siglas en danés) a dar una conferencia de prensa para expresar su descontento público en representación de las federaciones nórdicas.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto. Lo hemos vuelto a pensar ahora. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA.

"Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia, también con nuestros colegas nórdicos”, declaró el dirigente del futbol danés en una conferencia de prensa en Qatar y que se interpretaron como la posibilidad de que Dinamarca saliera de la Federación Internacional de Futbol Asociación. En este caso, si ya no fuera miembro de la FIFA, no podría tomar parte de sus torneos y no sería tomada en cuenta para disputar las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

En la misma conferencia Jesper Møller advirtió que la DBU no apoyará a Gianni Infantino, quien se reelegirá como presidente de FIFA (aunque no tiene rival) y detalló que de las 211 federaciones afiliadas, solo cuenta con el apoyo de 207, las otras podrían ser las demás federaciones de los países nórdicos con quienes se han reunido desde agosto para hablar del tema; sin embargo, conforme esta información le dio la vuelta al mundo, el jefe de comunicación de la federación danesa negó que quieran salir del organismo.

"Algunos medios han entendido mal que la DBU se retirará de la FIFA. Eso no se dijo en la conferencia de prensa. Somos críticos y no estamos satisfechos y no votaremos por el actual presidente de la FIFA (Gianni Infantino). Discutiremos otras acciones con nuestros colegas nórdicos y europeos", dijo Jakob Hoejer, jefe de comunicación de la DBU a la agencia de noticias Reuters.

