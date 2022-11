Con un gol de Embolo, Suiza vence a Camerún en su primer partido del Mundial Qatar 2022

Comparta este artículo

Al-Wakrah, Qatar.- La jornada 1 de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 está a nada de concluir, y este jueves 24 de noviembre los fanáticos del futbol verán a las selecciones de los grupos G y H dar lo mejor de sí mismas para alcanzar la Copa del Mundo. El primer partido del día estuvo protagonizado por Suiza y Camerún, selecciones que arrancaron con fuerza. No obstante, fue la escuadra europea la que venció con un gol de Breel Embolo, jugador de origen camerunés nacionalizado suizo.

El duelo entre Camerún y Suiza estuvo lleno de oportunidades de gol que no se concretaron. Foto: Internet

Durante el primer tiempo, tanto Suiza como Camerún dieron batalla en el estadio Al Janoub, en el que se hicieron presentes cientos de aficionados de África y Europa. Durante los primeros minutos del partido no hubo goles, pero sí varias oportunidades para anotar, lo que demostró que no sería un partido sencillo de ganar para ningún bando. La primera tarjeta amarilla del partido apareció en el minuto 36, y fue Collins Fai, de la escuadra africana, pero no representó cambios en el marcador, por lo que ambos equipos se fueron a descanso en ceros.

Breel Embolo, el jugador camerunés que le dio la victoria a Suiza

Para el segundo tiempo, el partido se puso más intenso. En el 47', recién dos minutos iniciados del segundo tiempo, la escuadra de Suiza armó una jugada desde su área y con pases cortos lograron hasta la banda derecha, donde sirvieron un centro para el jugador del Mónaco FC, Breel Embolo. El delantero apareció solo, sin marca defensora, y logró rematar con fuerza hacia la red de los cameruneses. ¡El primer punto del partido!

Breel Embolo no festejó su gol. Foto: Internet

No obstante, mientras toda la afición celebraba, al igual que sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico, Embolo se quedó frío y quieto en el área. Solo puso sus manos sobre su rostro, como signo de sorpresa; esto como una muestra de respeto a Camerún, la nación que lo vio nacer. Finalmente, no se lograron más goles en el partido, pese a que el arbitraje agregó seis minutos al marcador.

Con el gol de Embolo, la selección helvética obtuvo sus primeros tres puntos, los cuales servirán para que avance en la fase 1 de grupos. ¡Veamos cómo se pone este Mundial!

